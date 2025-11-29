伝えにくい…やる気はあるけど家事スキルが伴わない夫の話
家事の分担は、旦那さんと話し合って決めることが多いと思います。率先して家事をやってくれる旦那さんなら頼りになるものの、家事のクオリティまで求めると不満を感じている人が多いようで……。今回は、やる気はあるけど家事スキルが伴わない夫の話をご紹介いたします。
家事スキルが低い
「夫は育休をとって、家事を率先してやってくれています。元々一人暮らしも長かったようで、家事は好きだと言っていました。ただ一つ気になるのが、大ざっぱな性格であること。食器洗いをやっても、底に汚れが残っていたり、泡がついたままのときもあります。
この前洗濯をお願いしたときなんて、ポケットにティッシュを入れたまま回したみたいで大変なことになりましたよ……。本人はやる気満々だしやってくれるのは本当にありがたいけど、結局二度手間になって私がやらなきゃいけなくなるんですよね。かといって、注意してやる気がなくなっても困るし……。最近は子育てよりも、夫との接し方に難しさを感じています」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）
▽ 家事ができる人だと、どうしてもクオリティも求めてしまいがち。実際に二度手間になって奥さんの負担が増えているなら、なんとかして解決しないといつか不満が爆発しそうですよね。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。