スーパーマーケット業界で絶好調の売り上げを記録し、テレビ番組でもたびたび取り上げられている「ライフ」。ここでは、節約につながる活用術を紹介します。教えてくれるのは、テレビ番組に多数出演する、国内外のスーパーマーケットを知り尽くした食文化研究家のスギアカツキさん。おトクのポイントとなるのは、種類豊富なプライベートブランド（以下、PB）の使い分けとのこと。スギさんイチオシのPB商品とともに、詳しく解説していただきます。

節約のコツは4つのPB（プライベートブランド）使い分け

首都圏や近畿圏を中心に316店舗を展開するスーパーマーケット「ライフ」。物価高が続く昨今、より節約につながる買い物のカギとなるのがPB商品です。

ライフには4種類のPBがあり、まずはそれぞれの特徴をご紹介します。

●スマイルライフ

手頃な価格で購入できる、870種類以上のオリジナル商品がラインナップ。カット野菜、卵、パン、ヨーグルト、納豆、チルド麺、冷凍食品などの日常の定番品を中心に、商品の種類も多岐にわたっています。

●スターセレクト

埼玉県を中心に展開するスーパー「ヤオコー」と共同開発した、約200種類のオリジナル商品。冷凍食品、定番調味料、インスタント食品、バナナ、菓子など。

●BIO-RAL（ビオラル）

健康・自然派志向のニーズに応えるオリジナル商品。商品数は約560種類。店内にはビオラル専用コーナーがあり、東京や大阪にビオラル専門店も誕生するなど注目を集めています。

●ライフプレミアム

素材・製法にこだわり、おいしさを追求したオリジナル商品。商品数は約170種類。こだわりがつまった調味料、鍋つゆ、乳製品、肉加工品などがそろいます。

節約しながらヘルシー＆リッチな気分に

節約を重視するなら、さきほど紹介したPBの「スマイルライフ」をベースにするのがおすすめです。買い物カゴの中身にたとえると、半分くらいを「スマイルライフ」にして、残りはほかのPB商品を組み合わせるイメージです。

いくつか具体例をご紹介します。まずは、「スマイルライフ」と「ライフプレミアム」の組み合わせでつくる、鍋の材料です。

ライフでは「ニラ入り」や「キノコ入り」などさまざまなカット野菜がそろっており、なかでも「スマイルライフ」のカット野菜はコスパの高さが魅力。使いきりができて、下ごしらえが時短になり、野菜の価格が高騰している今はありがたい存在です。

そこに組み合わせるのが、「ライフプレミアム」の鍋つゆ。今年新発売になった「ライフプレミアム 一度食べたらくせになる贅沢なあごだし豆乳鍋」（429円）は、手軽に専門店の味わいが楽しめます。リーズナブルな野菜や肉を使いつつ、鍋つゆにはこだわることで、満足度の高い鍋料理が完成！

2つ目のおすすめは「スマイルライフ」と「ビオラル」との組み合わせ。「スマイルライフ」のプレーンヨーグルトと「ビオラル」のアガベシロップのコンビは、血糖値が気になる方の朝食にぴったりだと思います。「ビオラル」の有機アガベシロップは発売以来大人気で、今では大容量サイズや濃厚タイプも登場しています。

ほかにも、徹底的に節約を極めたい場合は「スマイルライフ」と「スターセレクト」の組み合わせがおすすめ。「スターセレクト」は冷凍庫や食糧庫にストックしやすい商品が豊富にそろっていますから、消耗品をセレクトするのにぴったりです。

見つけたら即買い！おすすめPB商品8選

それでは最後に、私が今最もおすすめしたいライフのPB商品をご紹介します。覚えておくと便利なものばかりです！

●1：本格的な味わいの高コスパ袋麺

生麺とスープがセットになった、1食あたり77円の高コスパラーメン。夏に冷やしラーメンが大人気になり、シンプルながらも濃厚な味わいはリピートしたくなるアイテム。

●2：朝食用に常備したい絶品パン

忙しい朝でもトースターで焼くだけでおいしいピザトーストが食べられる、便利な商品。少人数世帯でも1枚ずつ冷凍しておけば、最後までおいしく味わうことができるのでおすすめです。

●3：使い方無限大の冷凍ギョウザ

国産の豚肉、鶏肉、キャベツ、ショウガ、ニンニクを使用したビッグサイズの冷凍ギョーザ。1個あたり16円という価格には思えないおいしさに驚くはず。私はラーメンに添えたり、鍋などにアレンジしています。

●4：国産ジャガイモ使用の大容量ポテチ

国産ジャガイモを使用した高コスパのポテトチップス。定番の塩味もいいですが、ちょっと珍しいチリ味は必食のテイスト。製造元はカルビーです。

●5：時短調理に役立つ有機野菜

ライフこだわりの有機野菜をカットして下ゆでした商品で、常温保存が可能。野菜高騰の今、有機野菜にこだわる方はもちろん、時短を求める方にぴったり。みそ汁、鍋、カレー、煮物などに万能。

●6：自宅で手軽に本格的なぬか漬けづくり

国産の米ぬかを使用。渋柿やミカンの皮、きなこやショウガなどが入ったシンプルなぬか床で、だれでも簡単にぬか漬け生活が可能に！

●7：シンプルな料理がランクアップする塩

ライフプレミアム「贅沢なあご入りおだし」と、北海道産昆布・干帆立貝柱・大分県産どんこ椎茸のだしを使用したうま味が濃厚な塩。おにぎりや冷ややっこが感動の味に！

●8：おうち焼肉に欠かせないアイテム

原材料に使われている梨や梅の効果で濃厚かつフルーティーな味わいに。リーズナブルなお肉が大変身する魔法の調味料です。

上手に節約をしつつ、ぜひ心を満たすお気に入り商品を見つけてみてくださいね。

取材協力：ライフ

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください