¡ÖCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï3°Ì¡Ä¡ÖCMÏª½ÐÎÌ¡×5°Ì
¡¡¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï28Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤ÈCMÏª½Ð¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢µ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤¬Á°Ç¯¤Î16¼Ò¤«¤é21¼Ò¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆ²¡¹¤Î3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç¤â°Û¼¡¸µ¤Î¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï°ËÆ£±à¡Ê¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¶½ÏÂ¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¡¢ÆüÀ¶À½Ê´¥¦¥§¥ë¥Ê¤Ê¤É¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯1·î1Æü¤«¤é11·î16Æü¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº´ü´Ö¤À¤±¤Ç¤âºòÇ¯¤«¤é5¼Ò¤¬Áý¤¨¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡Ê25¼Ò¡Ë¡¢½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê23¼Ò¡Ë¤Ë¼¡¤®¡ÖCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢CM¤¬Î®¤ì¤¿ÉÃ¿ô¤òÂ¬Äê¤·¤¿¡ÖCMÏª½ÐÎÌ¡×¤Ç¤Ï19Ëü4175ÉÃ¤ÇÁ´ÂÎ5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¡£ºòÇ¯¤Î45°Ì¤«¤éÂç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÂç¼ê·ÐºÑ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤¬º£Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¥È¥Ã¥×10¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ï1²¯¥É¥ë¡ÊÌó150²¯±ß¡Ë¤È»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£CMµ¯ÍÑ¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢ÇË³Ê¤Î¿ô»ú¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë