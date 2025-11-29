楽天は29日、登録名と背番号の変更を発表した。

登録名は、安田悠馬捕手が「YG安田」に、ワォーターズ璃海ジュミル内野手が「ワォーターズ」となる。

安田は「怪我続きで、何かを変えようと思い、思いきって変更することにしました。ユウマゴジラ安田という意味です。今年は本当に悔しい一年だったので、来年は、チームの優勝に少しでも貢献できるような成績を残せるように頑張ります」とコメントした。

背番号の変更は以下の通り。

渡辺佳明【旧】48 →【新】35

平良竜哉【旧】030→【新】48

古賀康誠【旧】130→【新】61

徳山一翔【旧】29→【新】029

松田啄磨【旧】61→【新】061

前田銀治【旧】79→【新】079

渡辺佳は「長年、同じドラフト6位であり、明治大学の先輩である島内さんがつけていた35番を受け継ぎたいと思い、球団にお願いしました。35番に恥じないように、2026シーズンからは『35番は佳明』と言われるように頑張ります」と意気込みを示した。

また、今オフに戦力外通告を経て支配下で再契約した柴田大地投手の背番号は71となった。