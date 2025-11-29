イチロー氏が外野手の構え方＆捕球姿勢を高校生に伝授

マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が24、25の両日、福岡・九州国際大付高野球部を指導した。左太もも裏に肉離れを起こした影響でランニングメニューなどは回避したが、精力的に選手を指導。外野守備における極意や、捕球姿勢などを選手に伝授した。

指導初日の24日、イチロー氏はノックを受ける外野手にアドバイスを送った。打球判断する時の構え方について「みんな、盗塁の構えやって。それと同じ。迷ったときはこの体勢」と説明。体が伸び上がった状態では動き出しが難しくなると指摘した。

一方で、むやみに動き出さないように注意。「判断してから動く」と強調した。打球に対して即反応するのではなく、判断してから動くことが重要で、判断した後に打球の落下点に一気に動くと説いた。

さらに捕球体勢に言及。飛んでくるボールに正対するのではなく、半身になることが重要だという。真正面を向いていては強風などで打球が動いた際の対応が困難になる。イチロー氏は現役時代、グラブ側の左足を前方に出し、半身の形を作って飛球をキャッチしていた。

九州国際大付の選手はこの動きがしっかりできているとイチロー氏は感嘆。「（捕球の際に）みんな（半身で）入っていくじゃない。意識してやってる？ 打球が動いても対応できる形になっている。大正解」と褒めた。日本でゴールデン・グラブ賞を7度、メジャーでゴールドグラブ賞を10度。鉄壁の守備を誇ったイチロー氏からの金言は守備力向上の大きなヒントになったはずだ。（First-Pitch編集部）