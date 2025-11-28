「Losing isn’t an option」に言及

ワールドシリーズMVPに輝いたドジャースの山本由伸投手の“言っていない名言”はSNSで話題になった。中でも「Losing isn’t an option（負けるという選択肢はない）」はTシャツにもなったが、キケことエンリケ・ヘルナンデス内野手が当時を振り返った。

「Losing isn’t an option」という言葉は、もともと山本がワールドシリーズ第2戦の前日会見で発言した「何としても負けるわけにはいかないので」が英訳されたもの。直後にTシャツ化され、ヘルナンデスらが着用していた。

ヤンキースなどでプレーしたアダム・オッタビーノ氏がホストを務めるMLB公式YouTubeチャンネルの番組「Baseball and Coffee with Adam Ottavino」に出演したヘルナンデスは「あれを彼が会見で言ったとき、鳥肌が立ったよ。『おお、相手を挑発してる？ 最高じゃん』ってね」と振り返った。

オリックス時代にリーグ3連覇に貢献し、2023年のWBCでも世界一。ドジャース移籍後は2度のワールドシリーズ優勝を成し遂げた優勝請負人。「彼は現役シーズンの半分以上優勝している。あの男は勝ち組だ。行く先々で勝つ」と評価していた。（Full-Count編集部）