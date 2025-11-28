Image: Amazon

年末の大掃除、そろそろ始めてもいい頃です。少しずつ、できるところから、ストレスにならない程度で…。となると、1番簡単なのは洗濯槽のお掃除かもしれません。

AmazonのBFセールで、洗たく槽カビキラー3個セット（お掃除手袋付き）が、定期お得便で43％オフの629円！ 単発購入でも37％オフの699円。

カビキラー 洗濯槽クリーナー 液体 550g×3本 お掃除手袋つき カビ取り 除菌 ドラム式対応 つけおき不要 すくい取り不要 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】 699円 Amazonで見る PR PR

そのへんのドラストより安い（私のご近所調べ）。現に、年末洗濯槽のお掃除用に、昨日、ご近所のホームセンターで1つ買ったにもかかわらず、今、この3個セットをポチったほどには安いです。

洗たく槽カビキラーは洗濯機に入れるだけ。洗濯槽のカビをがっつり分解、洗い流して、洗濯機自体の匂いはもちろん、洗濯物の匂いやゴミを減らしてくれます。プロに任せるのも1つの手段ですが、お家で定期的にできるお掃除としてあり！

3つセットなことで「定期的にやらなきゃ！」の圧がかかるのがいいんですよね…。

