ウエンツ瑛士、東京出身の悩み明かす「中途半端な東京の外れに住んでいるんで…」 八王子にジェラシー
タレントで俳優のウエンツ瑛士（40）が28日、都内で行われた『ケンミンショー旅アワード2025』受賞式に登場。東京出身の悩みを明かした。
【集合ショット】華やか…！浴衣＆はっぴ姿で登場したゆうちゃみ＆ウエンツ瑛士ら
東京出身のウエンツ。ふるさと自慢で「一番扱われることがない」と思いを吐露。「八王子までいくと、『チーム八王子』みたいなのができる」と八王子にもジェラシーを感じていることを明かした。
それでも「ちょっと田舎の部分と大都会がある」と良い所も紹介。「中途半端な東京の外れに住んでいるんでね。発信していきます」と意欲を新たにしていた。
『ケンミンショー旅アワード2025』は、全国47都道府県のすべての県民を対象に、幅広い層からショート動画を募集し、グランプリを決定する参加型の動画コンテスト。ウエンツ瑛士とゆうちゃみがMCを務め、小林幸子、羽田美智子らがゲストとして登場し、小林は「千本桜」を熱唱し、登壇者が盆踊りを楽しんだ。
