ËèÇ¯ÆÏ¤¯¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¡£¤³¤³¤Ë¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤Ç¯¶â¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡YouTube¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¼ÒÏ«»Î¤Î¡Ö¼ÒÏ«»Î¤ß¤Ê¤ß¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âà¿¦»þ¤ËÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÍè¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤ÎÇ¯¶â¡×¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¡£Ç¯¶â¤Î¼õµë¤â¤ì¤òËÉ¤°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÒÏ«»Î¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø50Âå¤«¤é¤Î¤ª¶â¤Î¿·¾ï¼± ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¿ÍÀ¸µÕÅ¾¥×¥é¥ó¡Ù¡Ê¤«¤ä½ñË¼´©¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤ÎÇ¯¶â¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â
¹ñÌ±Ç¯¶â¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤È¤¤¤Ã¤¿¸øÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö»äÅªÇ¯¶â¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ê´ë¶È·¿DC¡¢iDeCo¡Ë¡¢³ÎÄêµëÉÕ´ë¶ÈÇ¯¶â¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶â¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤Ä¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸üÀ¸Ç¯¶â´ð¶â¤Ê¤É¤¬¤³¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»äÅªÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ë¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â´ð¶â¤ÎÌ¤ÀÁµáÇ¯¶â¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â´ð¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Âà¿¦»þ¤ËÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¼Ò¤«¤é10Ç¯¤ä15Ç¯¤ËËþ¤¿¤º¤ËÂà¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤ÎÇ¯¶â»ñ»º¤ä»ÙÊ§¤¤¼êÂ³¤¤¬¡Ö´ë¶ÈÇ¯¶âÏ¢¹ç²ñ¡×¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÇ¯¶âÏ¢¹ç²ñ¤¬»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¤ÀÁµá¤ÎÇ¯¶â¤Ï½ª¿È¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â´ð¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤«ÉÔÌÀ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤«¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¡ÖÈïÊÝ¸±¼ÔµÏ¿¾È²ñ²óÅúÉ¼¡×¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î½ñÎà¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â´ð¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢´ë¶ÈÇ¯¶âÏ¢¹ç²ñ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÇ¯¶â¤Î¡ÖµÏ¿¤â¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¥±¡¼¥¹
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢²áµî¤ÎÇ¯¶âµÏ¿¤Ë¤â¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇËÜÍè¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤ÎÇ¯¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¡Ö»ý¤Á¼çÉÔÌÀµÏ¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£»ý¤Á¼çÉÔÌÀ¤ÎÇ¯¶âµÏ¿¤È¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÇ¯¶âµÏ¿¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤À¤ì¤Î¤â¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÏ¿¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¤ÏÌó5000Ëü·ï¤â¤Î»ý¤Á¼çÉÔÌÀµÏ¿¤¬È¯³Ð¤·¡¢¸½ºß¤â¤Þ¤ÀÌ¤²òÌÀ¤Î¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎµÏ¿¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯¶â³Û¤¬3ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤¿Îã¤ä¡¢ÎáÏÂ6Ç¯8·î»þÅÀ¤ÇÇ¯¶â¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤¬¤Î¤Ù109Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö»ý¤Á¼çÉÔÌÀÇ¯¶â¡×¤Ç²áµî¤ÎÇ¯¶âµÏ¿¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯¶â¤¬²áµî¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ1800Ëü±ßÁý³Û¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶Ã¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µÏ¿¤â¤ì¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢Å¾¿¦¤¬Â¿¤¤¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¤ÇÀ«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ê½÷À¤ÏµìÀ«¤ÎµÏ¿¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡Ë¡¢Ì¾Á°¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â¤Î¡Ö¼õµë¤â¤ì¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÊýË¡
³ÎÇ§ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯Îð¡Ê59ºÐ¤Ê¤É¡Ë¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÃÆþµÏ¿¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Î»ý¤Á¼çÉÔÌÀµÏ¿¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸¡º÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Ç¯¶âµÏ¿¤Î³ÎÇ§¡¢Ç¯¶â¸«¹þ³Û¤Î»î»»¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤Î±ÜÍ÷¤Ê¤É¡¢Ç¯¶â¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤äÇ¯¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¼êÂ³¤¤¬¹Ô¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤â¤·¡¢ËÜÍè¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤ÎÇ¯¶â¡Ê²áµî¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â´ð¶â¡¢»ý¤Á¼çÉÔÌÀµÏ¿¤Ë¤è¤ëÁý³ÛÊ¬¤Ê¤É¡Ë¤ÎÀÁµá¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤¢¤¤é¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤Ï¡¢ÀÁµá¤¹¤ì¤Ð²áµî5Ç¯Ê¬¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡Ö»þ¸ú¡×¤Ë¤è¤êÇ¯¶â¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡Ä
¤¿¤À¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é5Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤Ï»þ¸ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ý¤Á¼çÉÔÌÀÇ¯¶â¡×¤Ê¤É¡¢Ç¯¶âµÏ¿¤ÎÄûÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï»þ¸ú¤Ë¤è¤ë¾ÃÌÇ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´´ü´Ö¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤é¤¨¤ë¸¢Íø¤Î¤¢¤ëÇ¯¶â¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤¬Ï·¸å»ñ¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç¯¶â¤ä¡¢Ç¯¶âµÏ¿¤Ë¤â¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤Î»þ´ü¤¬Ë¬¤ì¤¿¤é¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£