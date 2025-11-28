深谷、山下両コーチの退団を発表

くふうハヤテベンチャーズ静岡は28日、深谷亮司バッテリーコーチと山下幸輝守備走塁コーチが本人の申し出により今季限りで退団することを発表した。両コーチは引き続き秋季キャンプには参加する予定だという。

50歳の深谷コーチは2001年ドラフト13巡目、契約金なしでオリックス入り。1軍での出場機会はなく、1年で戦力外通告を受けて現役引退した。2006年から四国アイランドリーグ・徳島などでコーチを務め、2024年からくふうハヤテで打撃・野手コーチに。今季はバッテリーコーチに配置転換となっていた。

32歳の山下コーチは2014年ドラフト5位でDeNA入りした。右投左打の内野手として2016年に自己最多62試合に出場。2022年オフに戦力外通告を受けて現役引退。2024年からくふうハヤテの守備走塁コーチを務めていた。

◯深谷亮司バッテリーコーチ

「第二の故郷である静岡で再び野球に携わることができ、感謝の2年間でした。いつも温かい応援をしてくださる静岡の皆さん本当にありがとうございました。静岡野球界の益々のご発展と、今後のくふうハヤテの活躍を期待しています！」

◯山下幸輝守備走塁コーチ

「この度、くふうハヤテベンチャーズ静岡を退団することになりました。 たくさんの声援とたくさんのおいしい静岡グルメに支えられ、充実した日々を過ごせました。オススメはしらす丼と桜エビのかき揚げです！ 次のステージでも元気にがんばります！ これからも応援よろしくお願いいたします」（Full-Count編集部）