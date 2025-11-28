オウガ・ジャパン、新エントリースマホ「OPPO A5 5G」を発表！メーカー版やau・UQ mobile版、ワイモバイル版、楽天モバイル版が12月4日発売
オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は28日、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「OPPO A5 5G（オッポ エースリー ファイブジー）」（OPPO Mobile Telecommunications製）を日本市場で発売すると発表しています。発売日は2025年12月4日（木）より順次で、発売に先立って11月28日（金）10時より順次予約受付が実施されます。
販路はメーカー版が同社の公式Webサイト（ https://www.oppo.com/jp/ ）内の公式Webストア「OPPO公式オンラインショップ」のほか、OPPO公式楽天市場店やAmazon OPPO公式店、ECカレント、エディオン、ケーズデンキ、コジマ、上新電機、ソフマップ、ノジマ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラといった量販店やECサイトに加え、仮想移動体通信事業者（MVNO）ではインターネットイニシアティブ（IIJmio）やH.I.S.Mobile（HIT モバイル）、QTnet（QTmobile）、ソニーネットワークコミュニケーションズ（NURO Mobile）、STNet（ピカラモバイル）、LogicLinks（LinksMate）、TOKAI コミュニケーションズ（LIBMO）、移動体通信事業者（MNO）では楽天モバイルが取り扱います。
OPPO A5 5GはOPPOブランドにおいて日本で販売を開始してから機能・性能と価格のバランスで幅広い世代から好評となっているエントリーからミッドレンジクラスの「OPPO A」シリーズの最新機種で、日本では昨年12月に発売された既存機種「OPPO A3 5G」の後継機種となり、引き続いて大画面かつ薄型デザインながらも大容量6000mAhバッテリーを搭載しているため、スマホをを初めて手に取る人でも安心して使えるようになっているエントリースマホとなっています。
またOPPO A5 5GはIPX4と生活防水レベルでしたが、OPPO A5 5Gは新たにIPX8の防水に対応しており、引き続いて内部は主要部品をクッション材で保護することで周囲に衝撃吸収スペースを確保し、米国国防総省の調達規格「MIL-STD-810H:method 516.8」やスイスを本拠とする世界最大の検証や試験、認証などを行う企業であるSGSが定める規格「CSTC Standards Technical Service - Suzhou Branch - PT-23-000-2 01470」における耐衝撃テストをクリアして約1.3m高さからの落下衝撃にも耐えることができる耐衝撃性能を備えたタフネスボディーとなっています。なお、防塵性能はIP5Xとのこと。
一方、チップセット（SoC）はOPPO A5 5Gと同じくMediaTek製「Dimensity 6300」（6nm製造プロセス）を採用しており、CPUは2.4GHz Arm Cortex-A76コア×2＋2.0GHz Arm Cortex-A55コア×6のオクタコア、GPUは950MHz Arm Mali G57 MP2のデュアルコアとなっており、内蔵メモリー（RAM）はLPDDR4X（2133MHz、2×16bit）で、RAM容量は4GBですが、さらにソフトウェアによって内蔵ストレージを利用して最大4GBまで拡張して合計8GBで可能です。内蔵ストレージはUFS 2.2（2Lanes HS-Gear3）で、外部ストレージとしてmicroSDXCカードスロット（最大1TB）も搭載しています。
画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20の約6.7インチHD+（720×1604ドット）液晶（約264ppi）を搭載し、リフレッシュレートは最大120Hz、タッチサンプリングレートは最大240Hz、8bitカラー（1670万色表示）、輝度最大1000nits、ビビットモードで88％ DCI-P3やナチュラルモードで100％ sRGBに対応し、画面や手が濡れてしまっても誤動作を抑えるスプラッシュタッチ機能を搭載しており、パンチホール部分には約800万画素CMOS／広角レンズ（F2.0、画角80°、4P）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応するほか、生体認証としては側面指紋センサーも搭載しています。
また画面周りの縁（ベゼル）は狭く画面占有率が89.9％に達し、画面は強化ガラス「Gorilla Glass 7i」（Corning製）で覆われていて傷つきにくく割れにくくなっているということです。サイズは約166×76×8.0mm、質量は約194g、本体色はグリーンとホワイトの2色展開で、背面には独自の加工技術である「OPPO Glow」を施し、指紋や汚れが付きにくい仕様とのこと。急速充電は独自規格の45W SUPERVOOCと45W PPSに対応し、約50％までなら37分、約30％までなら21分で充電できるため、外出直前で電池残量不足に気付いたとしても身支度している間に効率よく充電できます。
加えて4年間の使用を想定した充放電サイクルテストの結果でもバッテリー容量が80％以上維持されることが確認されているため、長く愛用することができるということです。さらに充電中の発熱を抑える設計で、安全に効率よく充電が行え、リバースチャージ※機能も搭載しているため、USB Type-Cケーブルを使えば、ワイヤレスイヤホンなどにも給電できます。OSはAndroid 15ベースの独自プラットフォーム「ColorOS 15」をプリインストールしており、メモリー圧縮方式の変更によって効率良くシステム稼働領域を維持できるようになったOPPO独自のシステム劣化防止機能を搭載しており、スムーズな操作感を約3年間持続できるとしています。
リアカメラは以下のデュアル構成で、ポートレートモード、AIビューティー、ナイトモード、プロモード、タイムラプス撮影、パノラマ撮影などに対応し、ポートレートモードは2つのカメラが連携して被写界深度を検知することによって被写体を際立たせ奥行きのある自然なボケ感を作り、AIビューティーは肌の質感や頬、瞳の大きさを含む8箇所の顔の部位を100段階で細かく調整できるなど、日常に溢れる幸せな瞬間を鮮明に残すことができます。
・約5000万画素CMOS／広角レンズ（F1.8、画角76°、5P、AF）
・約200万画素CMOS／深度測定用ポートレートカメラ（F2.4、画角89°、3P）
また騒がしい環境でも着信音やアラームの音圧を約300％まで大きくできる「ウルトラボリューム」に対応して聞き逃しの不安も軽減でき、アイコンや文字サイズを大きくして着信音量も最大にできるシンプルモードによってシニアやスマホ初心者でも安心して利用できます。その他の仕様はUSB Type-C端子（USB 2.0）および3.5mmイヤホンマイク端子、NFC Type A／B、Wi-Fi 5に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5GHz）の無線LAN、Bluetooth 5.4 LE、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSなど）、近接センサー、環境光センサー、加速度センサー、電子コンパス（地磁気センサー）。
携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つによるデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応していますが、nanoSIMカードスロットの片方はmicroSDカードと共用となります。なお、ワイヤレス充電やワンセグ、フルセグ、赤外線通信（リモコン機能含む）には非対応です。同梱品はOPPO A5 5Gの本体のほか、保護フィルム／貼付済み（試供品）、SIM取出し用ピン（試供品）、クイックガイドおよび安全ガイドといった紙類となっています。
[OPPO A5 5G CPH2751]
5G: n1, n3, n28, n41, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
