「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」に出席した佐藤輝

阪神・佐藤輝明内野手は26日、「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」に出席し、セ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を受賞。黒いスーツと蝶ネクタイのおしゃれな着こなしで登場したが、球団公式YouTubeで“超高級ブランド”の特注品だったことを明かし、ファンを驚かせている。

アワードには球団のカメラが密着。綺麗に仕立てられたスーツについて問われると「ドルチェ＆ガッバーナです」と説明。「作ってもらいました。自慢しとこ。特別オーダー」と背筋を伸ばし、ニヤリと笑った。

佐藤輝は今季キャリアハイとなる40本塁打、102打点でリーグ2冠を達成。打率も自己最高の.277を残すなど、チームの主砲としてリーグ優勝に貢献した。

そのスーツを纏って行ったスピーチでは「家族に感謝を伝えたいと思います。いつも連絡をくれたり、いつも支えてくれて本当にありがたいなと思っています。ありがとう」と話し始めた。そして、「去年亡くなった私の祖父にも感謝を伝えたいと思います。僕が小さい頃、2人で野球をして楽しい思い出があります。それが僕の野球の原点になっていると思います」と、祖父にも思いを届けた。

スーツが超高級ブランドであることを知ったネット上のファンからは「テルちゃんのスーツ ドルガバ！ MVPにふさわしいスーツ」「テル着こなしカッコ良すぎるわ惚れてまう」「テルのユニフォームの着こなしもスーツ、タキシード、私服の着こなしも好きすぎる。オシャレさん」「テルさんめっちゃかっこいい〜」「ドルガバ特注スーツと聞いて鼻水止まらん 何着ても様になるやないか」「テルちゃんのスーツ、ドルガバ特注だって。凄い！」「ガタイに合ったドルガバ特注スーツ！」と驚きの声があがっていた。（Full-Count編集部）