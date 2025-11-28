「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」

日本野球機構が開催する「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日、東京都内で行われた。司会を務めたNHKアナウンサーの中川安奈さんがインスタグラムを更新。イベントを振り返り、「あっという間のひとときでした」と笑顔を見せた。ファンも「めっちゃ綺麗」と感動している。

中川さんは現在「プロ野球ニュース」で放送中の「月間好プレー」MCを務めており、プロ野球ファンにもお馴染みの存在。今年9月18日のヤクルト-巨人戦（神宮）では始球式も行った。タイトなショートパンツからの豪快投球が話題を集めた。

「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」には白のドレス姿で登場した中川さん。さすがのアナウンス力で円滑な進行を見せた。イベント後に更新したSNSでは、「何日も前から下読みやリサーチなどの準備をして臨みましたが、本番が始まって、受賞された選手や監督、関係者、プレゼンターのみなさまの笑顔を見ていたら緊張も徐々にほぐれていき、朝から夜まであっという間のひとときに感じました！」と裏側を明かした。

また、「NHK時代、サンデースポーツで大変お世話になった」阪神・藤川球児監督との再会も報告。「とってもうれしかったことのひとつです……貴重な経験に感謝しかありません 早くも来シーズンの開幕が楽しみだなぁ」と綴り、計6枚の写真を添えている。

イベントを彩った中川さんには「とってもキレイ、素敵」「衣装似合ってます」「綺麗なスタイルです」「それにしてもいつもお綺麗」「下準備があるから確かなアナウンスで成功できるんですね」「エレガントでとっても美しい」「お疲れさまでした」など、称賛の声が送られた。（Full-Count編集部）