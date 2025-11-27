¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆÍÇ¡¤Î»³ËÜÍ³¿¡È¥¤¥¸¥ê¡É¡¡ÈùÌ¯¤ËÊÑ²½¤â¡Ä¡Ö±³¤«¤é½Ð¤¿¿¿¡×
¡¡ÆÍÇ¡¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÌ¾¸À¡É¤òÅº¤¨¤¿Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¸ø¼°¤¬w¡×¡Ö¤ä¤á¤¿¤ì¾Ð¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë»³ËÜ¤È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ë»³ËÜ¤ò1Ëç¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë²èÁüÆâ¤Ë¤Ï¡ÖLosing isn¡Çt an option¡×¡ÊÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤ÎÊ¸»ú¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ë¤Æ¡¢»³ËÜ¤¬È¯¤·¤¿¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤âÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¡£±àÅÄÄÌÌõ¤â¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°¤Ê¤Î¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤Ë³È»¶¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¡ÈÎ®¹Ô¸ì¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤Ë»³ËÜ¼«¿È¤¬È¯¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°¤¬ÆÍÁ³¡È¥¤¥¸¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤âÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÖËÜ¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Ì¾¸À¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡×¡ÖÉé¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÀú¤ê²èÁü¤Ë»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤Þ¤¹w¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤«ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê»úÂÎ¤Ê¤ÎÁð¡×¡Ö±³¤«¤é½Ð¤¿¿¿£÷¡×¡Ö¤Þ¤À»¤¤é¤ì¤Æ¤ëww¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ì¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¸ø¼°¤¬»³ËÜ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¸ìÏ¿¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤¾w¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°X¤ÎÅê¹ÆÊ¸¤Ë¤Ï¡ÖLosing wasn¡Çt an option¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî·Á¤Ë¡ÈÊÑ²½¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¼¡¤Ê¤ë3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤Î»ëÀþ¤ÏÌ¤Íè¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë