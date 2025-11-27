日本ハムからFA…2022年に首位打者

巨人は27日、日本ハムから国内フリーエージェント（FA）権を行使して加入した松本剛外野手の入団会見を都内ホテルで行った。背番号は「9」に決まった。首位打者の獲得経験があるものの、今季は打率.188と苦しんだ。会見に同席した水野雄仁編成本部長は松本の獲得を目指した背景を語る。

松本は2011年ドラフト2位で日本ハム入り。2022年に打率.347で首位打者のタイトルを獲得した。2022、2024年に20盗塁以上を記録。一方でここ2年は打撃で苦しみ、昨季は127試合で打率.236、OPS.568。今季は若手の台頭で出場機会を減らし、66試合で打率.188だった。

それでも、オフに国内FA権を行使すると、外野の補強を目指していた巨人が動いた。水野編成本部長は阿部慎之助監督と相談し、松本を評価。「プレーだけじゃなくて、野球に対する姿勢というのは非常に良い選手で、ジャイアンツの若手選手にとってもお手本になる存在だというところで、獲得にいこうということで動きました」と明かした。

ここ2年に関しては「中々、出場機会に恵まれていなかったので、もう1度、ジャイアンツに来て輝いてほしいなというところです」と期待を込める。また、打撃だけでなく「守備、肩というのは、非常に足のある選手ですし、そのあたりはもう本当にジャイアンツの外野の一角で、中心になってやってくれると思っています」と、外野の補強という点でも合致したようだ。（Full-Count編集部）