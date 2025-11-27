くら寿司トーナメントポップアスリートカップ・北信越クライマックス結果

全国1750の学童野球チームが頂点を争う「第6回くら寿司・トーナメント2025 第19回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（くら寿司トーナメントポップアスリートカップ2025、NPO法人 全国学童野球振興協会主催）は、12月6日、7日に東京・神宮球場でファイナルトーナメントが開催される。9月23日〜10月25日には長野、新潟、富山、福井の代表が争う「北信越クライマックス」が福井・織田中央公園グラウンドほかで行われ、福井・越前ニューヒーローズが優勝し、神宮への切符を手にした。

越前のほか、新潟・新津東ジュニアベースボールクラブ、旭スポーツ少年団、富山・上市ベースボールクラブ、新庄北イーグルス、長野・野沢浅間キングスの6チームがトーナメントで対戦。越前は初戦で新庄北に1-0と競り勝つと、準決勝では今年の「全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント」で4強入りした旭に4-0で完勝。

野沢浅間との決勝も、初回に4番・渡邉結大の適時打で先制すると、4回にも2点を追加。投げては黒崎大夢、渡邉の継投で無失点で切り抜け、3試合連続の完封勝ちで全国大会出場を決めた。

■北信越クライマックス 結果

◎1回戦

越前ニューヒーローズ 1-0 新庄北イーグルス

野沢浅間キングス 5-2 新津東ジュニアベースボールクラブ

◎準決勝

越前ニューヒーローズ 4-0 旭スポーツ少年団

野沢浅間キングス 3-1 上市ベースボールクラブ

◎決勝

越前ニューヒーローズ 3-0 野沢浅間キングス（First-Pitch編集部）