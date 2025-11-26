世界中の珍しい食材やお菓子、そしてオリジナル商品が並ぶ「カルディコーヒーファーム」。一度訪れるとやみつきになる魅力的なラインナップの中から、ESSE読者アンケートで集計してわかった、みんなが買ってるベスト5をご紹介します。定番の人気商品は、食べて納得の名品ぞろい！

【1位】フライや野菜、パンにも使える万能ソース

いぶした大根を使った秋田名物のぬか漬け“いぶりがっこ”が入ったタルタルソース。

【写真】定番の揚げ物からサラダにも使える万能タルタルソース

「揚げ物からサラダまで、なんでも合います」（小豆さん）

・もへじ いぶりがっこのタルタルソース 160g ￥483

【2位】しっとり濃厚で満足感のあるチョコケーキ

国産牛乳を100％使用した、定番人気のチョコレートケーキ。

「濃厚な味わいで、冷やしてもおいしい。リピ買いしてます」（かじささん）

・ラグノオ ポロショコラ 1本 ￥645

【3位】ドレッシング以外の用途でも大活躍！

サラダにはもちろん、うどんやチャーハン、炊き込みご飯など、これ1本で味つけが決まります。

「ゴマ油の風味がやみつきに！」（emiさん）

・もへじ サラダの旨たれ 290mL ￥475

【4位】パンダのパッケージがかわいい人気デザート

キュートなパッケージと飽きのこないおいしさが大人気のオリジナル杏仁豆腐。

「お値段以上の味わい深さに大満足です」（すまいるままさん）

・オリジナル パンダ杏仁豆腐ミニ 215g ￥235

【5位】イタリアの本格的な味に仕上がるトマト缶

トマトの名産地、イタリアのカンパーニャ地方産の高品質トマトを使用。

「お手頃価格で、イタリアの本格的な味に仕上がる！」（MIKAさん）

・ラ・プレッツィオーザ ダイストマト缶 400g ￥149

※ 店舗や時期により商品の価格や取り扱い、パッケージが異なる場合があります