¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÊóÆ»¤â¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸ì¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤ÎÊâ¤Êý
ÂçÃ«¤¬¥·¡¼¥º¥óÁí³ç²ñ¸«¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ½èË¡¤â
¡¡½¼¼Â¤Î¥ª¥ÕÀ¸³è¤Ë´¶¤¸¤¿¡£²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ãÆ®¤ò½ª¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï´¶¼Õº×¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡£¡Ö¡ÊºòÇ¯¤Þ¤Ç¡ËÌ¼¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½çÄ´¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡WBC³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È100Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤ÏÈ¯É½¤«¤é22»þ´Ö¸å¡¢¡ÖShohei Ohtani end of season media availability for J-Media¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤ÎÁ´19Ìä¤Î¤¦¤Á9Ìä¤¬WBC¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾ÇÅÀ¤Îµ¯ÍÑË¡¤ä¹çÎ®»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¡£WBC¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¡£¿·¤¿¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢20Ê¬¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÂçÃ«¤é¤·¤µ¤ò¿ï½ê¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤À¡£º£Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡ÖÆóÅáÎ®¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¼ÁÌä¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÁ´¤¯¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿Í¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£Ê¹¤Î®¤¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯È¿È¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯»¿Æ±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Ê¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ÎÍý²ò¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º¬Äì¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡Ä¶¤¬ÉÕ¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡£º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Îµ»ö¤¬À¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢Æüº¢¤Î»äÀ¸³è¤«¤éÆ±¤¸¤À¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ò¤É¤ì¤°¤é¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´¤¯¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£Ãæ·Ñ¤È¤«±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Á´¤¯Ã¯¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢ÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¶½Ì£¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£11·î½é½Ü¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ïº£Ç¯¤âÃ»¤¤¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÈ¿±þÅª¤Ë¤â¿ÈÂÎÅª¤Ë¤âº£¤¬¥Ô¡¼¥¯¤¢¤¿¤ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¼¡Âè¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»ëÀþ¤òÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£ÂçÃ«¤¬¼¨¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤ÎÊâ¤Êý¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë