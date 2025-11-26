¸µTOKIO¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤¬²ñ¸«¡Ö¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡È½ýÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÉÅö»ö¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá
²ò»¶¤·¤¿¡ÖTOKIO¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤¬26Æü¸á¸å2»þ¤«¤éÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢¼«¤é¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê½ýÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ä¾ÀÜ¤Ç¤ÏÌµ¤¯¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤êÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¼Õºá¤·¤¿¡£
º°¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë´ã¶À»Ñ¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¹ñÊ¬»á¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ßÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤êÁé¤»¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç²ñ¸«¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¤ä¤ä¤«¤¹¤ì¤¿À¼¤Ç¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¹ñÊ¬»á¤ÏÅö»ö¼Ô¤Ø¤Î¼Õºá¤Î¸å¡¢¡Ö»ä¤¬Ä¹Ç¯³èÆ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢Å´ÏÓ¥À¥Ã¥·¥åÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢30Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤ËÆÍÁ³¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢Â¾¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò´Þ¤á¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢»ö¾ð¤ò¤´ÀâÌÀ½ÐÍè¤Ê¤¤·Á¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¶¯¤¤¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¸ý¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡£¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹ñÊ¬»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï2025Ç¯6·î¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡ÖÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾åÌäÂê¤¢¤ë¹Ô°Ù¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¤Î¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤òÍýÍ³¤Ë°ìÀÚ¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñÊ¬»á¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ø¤Î¼«³ÐÉÔÂ¡¢¹Í¤¨¤Î´Å¤µ¤äËý¿´¡¢¹ÔÆ°¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤¬Á´¤Æ¤Î¸¶°ø¡×¡Ö´ü¸Â¤ò·è¤á¤º¤ËÁ´¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»öÌ³½ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÈ¯É½¡£Ìµ´ü¸Â¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿TOKIO¤Ï¤½¤Î5Æü¸å¤Ë²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¡×¤òÍýÍ³¤Ë¼«¿È¤òÈÖÁÈ¤«¤é¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢10·î23Æü¡¢ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÊ¬¤µ¤óÂ¦¤¬ÆüÊÛÏ¢¤ËÄó½Ð¤·¤¿¿½Î©½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é½èÊ¬¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö°Æ¤ÎÆâÍÆ¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÂÐ³°Åª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤º¡¢Â¾ÈÖÁÈ¤Î¹ßÈÄ¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤«¤é¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ê¤É½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï³°ÉôÍ¼±¼Ô¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹É¾²Á°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢9·î¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª°Õ¸«½ñ¤Ï¡Ö»ö°Æ¤ËÂ¨¤·¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£