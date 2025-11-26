¡Ö¥Ú¥ó²ó¤·¡×À¤³¦Âç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡È¶¥µ»¡É¤Ë! Ç¾¥È¥ì¸ú²Ì¤Ë¤âÃíÌÜ ¡Ú11·î26Æü¡§¥Ú¥ó¤ÎÆü¡Û
¡¡¥Ú¥ó¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¤Ä¤¤Ìµ°Õ¼±¤Ë¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£11·î26Æü¤Ï¡Ö¥Ú¥ó¤ÎÆü¡×¡£¿È¶á¤Ç±ü¿¼¤¤¡Ö¥Ú¥ó²ó¤·¡×¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ú¥ó²ó¤·À¤³¦Âç²ñ¤Î±éµ»¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¼Â¤Ï¡¢¥Ú¥ó²ó¤·¤Ë¤Ï¡ÈÀ¤³¦Âç²ñ¡É¤¬¤¢¤ë¡£2019Ç¯¤ËÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥ó²ó¤·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎKay¤µ¤ó¡£Âç²ñ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿»þ¤Î±éµ»¤Ç¤Ï¡¢Á´¿È¤ò»È¤¤²ÚÎï¤Êµ»¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ø¶ÈÃæ¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥ó²ó¤·¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï100¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë²ó¤·Êý¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶¥µ»¡×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Kay¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ú¥ó²ó¤·¤Î±ü¿¼¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥Ú¥ó²ó¤·¸¡Äê¡×¤ÎÀ©Äê¤Ë¥É¥é¥Þ¤äCM¤Î´Æ½¤¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¾¥È¥ì¤Ë¤â¤¤¤¤¡©¡Ö¥Ú¥ó²ó¤·¡×¤Î¸ú²Ì
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥ó²ó¤·¤Ë¤Ï¡ÖÇ¾¥È¥ì¡×¤Î¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¿ÛË¬ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤ÎÇ¾²Ê³Ø¼Ô¡¦¼Ä¸¶µÆµªÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ï¡¢¥Ú¥ó²ó¤·»þ¤ÎÇ¾³èÆ°¤«¤é¤Î¿äÂ¬¤È¤·¤Æ¡¢¸ú²Ì¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Û¤É¡¢Ç¾¤Ï³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤Û¤É¡ØÇ¾¤¬³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È´î¤Ö»ÑÀª¤¬Âç»ö¡×¡Ê¸øÎ©¿ÛË¬ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¡¦¼Ä¸¶µÆµªÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ë
¡¡¤¤¤Þ¤ä²Ë¤Ä¤Ö¤·¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦Âç²ñ¤ä¸¡Äê¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ú¥ó²ó¤·¡×¡£Ç¾¥È¥ì¤Î¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ëµ»¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë