センチュリーは、ガス圧式ゲーミングモニターアーム「GENERATION」を11月下旬に発売する。価格は各19,800円。

本商品は、耐荷重27kgおよび最大で57インチモニターへの対応を実現し、重量級モニター2台を設置可能なゲーミングモニターアーム。デスク面積を大きく占有する純正スタンドとは異なり、スペースを広く活用でき、ゲームプレイを快適にするだけではなく、配信機材のスペース確保など、柔軟な作業環境を構築できる。

また、モニターアーム本体に備えられたケーブルカバーにより、配線の取り回しを美しく整理することが可能で、すっきりとしたゲーミングスペースを演出できる。

取り付け方式は「クランプ式」と「グロメット式」の2種類に対応。モニターの取り付けはVESA規格（75×75mm、100×100mm）に加え、付属の専用拡張ステーを利用することで、100×200mm、200×100mm、200×200mmなど大型モニターで採用されるサイズにも対応する。

本体カラーは、ホワイトとブラックの2色展開。

【CRC-GMA02W （カラー：ホワイト）】

【CRC-GMA02B （カラー：ブラック）】

【本製品の特長】

・さまざまなゲーム環境に適応する支柱型モニターアーム。今までにない「ニュータイプ」なデザイン。

・最大57インチ、耐荷重27Kgまでの大型液晶モニターで利用が可能、液晶テレビにも対応する。

・VESA規格（75x75、100x100mm）のほか、付属の拡張ステーで3種の取り付けサイズにも対応（100x200、200x100、200x200mm）。

・支柱タイプのデュアルアーム。1画面のみ使用の際はシングルアームとしても使用できる。

・ケーブルカバーとケーブルクリップにより配線をスッキリ収納、ケーブルクリップには調整用の六角レンチも収納できる。

・初めてでも組み立て方がわかりやすい専用マニュアルを付属。