ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»²²Ã¤¬ÃæÆîÊÆ¤ËÍ¿¤¨¤¿¡È±Æ¶Á¡É¡¡1.3Ëü¥¥íÎ¥¤ì¤¿ÃÏ¤Ç¤âÏÃÂê¡Ö¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤Îµ¼Ô¤âÈ¿±þ¡ÄÂçÃ«¤Î±Æ¶ÁÎÏ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î»²²Ã¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£2023Ç¯Âç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçÃ«¤Î·èÃÇ¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÆîÊÆ¤Î¥Ë¥«¥é¥°¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTN8 Nicaragua¡×¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥é¥èµ¼Ô¤Ï¡¢ÏÇÀ±ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¬ºÆ¤ÓÊì¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÅê¹Æ¤Ç2023Ç¯¤ÎÂç²ñ¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë±Ñ¸ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¡¢ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¸å¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2026Ç¯Âç²ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ë·Á¤Ç·è°Õ¤ò¼¨¤·¡¢WBC³«Ëë100ÆüÁ°¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤ÎÆü¤ËÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¡£2023Ç¯Âç²ñ·è¾¡¤Ç¤Ïµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¥èµ¼Ô¤Ïº£²ó¤ÎÉ½ÌÀ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤³¤ÎÏÇÀ±¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡£WBC¤Ç¡ÊÊì¹ñ¡ËÆüËÜ¤Î°Ù¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ÎÈà¤¬¥¤¥¨¥¹¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÈ¯¿®¡£¡ÖÊì¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤«¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëMLB¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂçÃ«¤Î»ÑÀª¤¬Â¾Áª¼ê¤Ø¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥í¥Ï¥¹µ¼Ô¤â¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç2026Ç¯WBC¤Ë»²Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ê¤Î¤Ç¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÃæÆîÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖEl Extrabase¡×¤Î¥ì¥¤¥Ê¥ë¥É¡¦¥ª¥ê¥Ù¥í¥¹µ¼Ô¤â¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï´û¤Ë2026Ç¯WBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊWBC¤Ë¡Ë¶½Ê³¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¸µ¤ÏÂçÃ«¤Î·èÃÇ¤ò¼´¤Ë³Æ¹ñÂåÉ½¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃæÆîÊÆ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿¡£WBC¤Î³«Ëë¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢ÂçÃ«¤¬ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë