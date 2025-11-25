DeNA¿¹·ÉÅÍ¡¢200Ëü±ß¸º¤Î2100Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¡¡¡È²ù¤·¤¤¡ÉÏ¢È¯¡ÖÎý½¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¡×
º£µ¨¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤â28»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.153¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ
¡¡DeNA¤Î¿¹·ÉÅÍÆâÌî¼ê¤¬25Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢200Ëü¥À¥¦¥ó¤Î2100Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÄÏ¤à¤â¡¢4·î26Æü¤Ë2·³Íî¤Á¡£2ÅÙ¤ÎºÆÄ´À°¤¬¤¢¤ê¡¢28»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.153¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¹â¹»3Ç¯»þ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë³°Ìî¤ËÄ©Àï¡£10·î24Æü¤Ë¤Ï±¦Éª´ØÀáÆâÍ·Î¥ÂÎ¤ÎÉª´ØÀá¶À»ë²¼Í·Î¥ÂÎÅ¦½Ð½Ñ¡Ê±¦Éª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢Í··â¤Ç¤ÏÎÓÂö¿¿¤ä¿¹¤ÈÆ±³ØÇ¯¤ÎÀÐ¾åÂÙµ±¤é¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¡£¡Ö²ù¤·¤¤¤·¡¢ÍýÁÛ¤Ê¤é¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤¬»î¹ç¤Ë1Ç¯´Ö½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¡ÖÆ±³ØÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ëÂÙµ±¤¬¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À1Ç¯¡£¡ÖÀµÄ¾¤â¤Ã¤È¥ª¥Õ¤òÃúÇ«¤Ë²á¤´¤»¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤ÆÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤âÍèÇ¯¤Ï¥×¥í7Ç¯ÌÜ¡£¡Ö1Ç¯´Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¡×¤È¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë