¡¡Â­¤¬Â®¤¯¤Ê¤ì¤Ð¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬¹­¤¬¤ê¡¢ÁöÎÝ¤Ç¤âÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¹¥µ¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¡½¡½¡£Ê¡°æ¾¦¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë2ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂ¼ÅÄÏÂºÈ¤µ¤ó¤¬¡¢ÁöÎÏ¸þ¾å¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡ÖÂ­¤Î¾å¤²Êý¡×¤òÅÁ¼ø¡£Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤ÏÂ­¤Î°ú¤­¾å¤²Êý¤À¤È¤¤¤¦¡£

¡¡Â®¤¯Áö¤ë¤Ë¤ÏÂ­¤ò¸åÊý¤Ë½³¤ê¡¢Á°Êý¤ÇÉ¨¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¿¤¿¤ó¤Ç¡Ö»°³Ñ·Á¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»°³Ñ·Áºî¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥É¥ê¥ë¤ò¿ä¾©¡£¡ÖÂ®¤¯Áö¤ë¤Ë¤ÏÉ¨¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¿¤¿¤ó¤Ç»°³Ñ·Á¤òÂÎ¤ÎÁ°¤Çºî¤ë¤³¤È¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£

¡ÖÂÎ¤Î¸å¤í¤ÇÂ­¤ò½³¤ê¾å¤²¤ë¡×¡ÖÃÏÌÌ¤ò¤«¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö»°³Ñ·Á¤òºî¤ë¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤Ï¡Ö¥¢¥­¥ì¥¹ç§¿­¤Ð¤·¡×¤Î»ÑÀª¤«¤é»Ï¤á¤ë¡£Á°Â­¤ÎÉ¨¤Î¿¿²£¤Ë¸å¤íÂ­¤Î¤«¤«¤È¤òÄÌ¤¹¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£

¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤È»°³Ñ·Á¤Î·Á¤òºî¤ëµ°Æ»¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×¡£Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï»ÑÀª¤À¡£¤ª¿¬¤ò¸å¤í¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î»ÑÀª¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬È¾¸º¡£Á°¤Ë½Ð¤·¤Æ¾åÂÎ¤Î»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Â­¤òÆ°¤«¤¹¡£

¡¡»°³Ñ·Á¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¡ÊÁ°Â­¤ÎÉ¨¤Î¡Ë²£¤ò¡Ê¸å¤íÂ­¤¬¡ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×¡£

¡¡¤³¤Î¥É¥ê¥ë¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áö¤ê¤Î¸úÎ¨¤¬¹â¤Þ¤êÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Àµ¤·¤¤Â­¤Î»È¤¤Êý¤Î½¬ÆÀ¤ÏÌîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£ÁöÎÏ¥¢¥Ã¥×¼Â¸½¤Ø¡¢¤Þ¤º¤ÏÂ­¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë