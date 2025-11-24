ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Ç°Û¾ï¤¹¤®¤ë¡È²øÊª¡É¤Ö¤ê¡¡Åê¤²¤Æ1°Ì¡õÂÇ¤Ã¤Æ2°Ì¡ÄMLBÈ¾À¤µª¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿ôÃÍ
ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬¼¨¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ6·î¤ËÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î55ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÅêÂÇ¤ÇÎò»ËÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£µ¨¤ÏÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.247¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÉô¤«¤é¡Ö¾¡Éé¼å¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢ÌóÈ¾À¤µª¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅêÂÇ¤Ç¶Ë¸Â¤Î¾ìÌÌ¤Ë°Û¾ï¤Ë¶¯¤¤¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÎ¨.282¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¡¢OPS1.014¤òµÏ¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï6·î¤ËÉüµ¢¤·¡¢14ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢62Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÇÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ10Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÇ½ç¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÇÅÀ¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï¡Ö¾¡Éé¼å¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¤³¤ÎÈãÈ½¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤¿¾õ¶·¤Ç¤Î¡ÖÈïÄ¹ÂÇÎ¨¡×¤ÏÂçÃ«¤¬.292¤Ç¡¢1969Ç¯°Ê¹ß¤ÎÅê¼ê¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£JR.¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ê.299¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¡Ê.299¡Ë¡¢¥¸¥à¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡Ê.300¡Ë¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê.303¡Ë¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¡Ê.304¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê.305¡Ë¡¢¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê.306¡Ë¤é¤òÍÞ¤¨¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤ÏºÇ¤âÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Ë¤¯¤¤Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÕ¤ËÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ·÷¤Ç¤Î¡ÖÄ¹ÂÇÎ¨¡×¤ÏÂçÃ«¤¬.602¡£¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¡Ê.615¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç50Ç¯Í¾¤ê¤Î´ü´Ö¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ù¥ë¡Ê.598¡Ë¡¢¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¡Ê.594¡Ë¡¢¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê.594¡Ë¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê.590¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¡Ê.579¡Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥Ü¥Ã¥È¡Ê.574¡Ë¤éÎòÂå¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ò¾å²ó¤ë¿ôÃÍ¤À¡£º£µ¨¤Ï¹¥µ¡¤Ç·É±ó¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¶²¤í¤·¤¤ÂÇ¼Ô¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ÎòÂå¤ÇºÇ¤âÆÀÅÀ·÷¤ÇÄ¹ÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤Åê¼ê¤È¡¢ÎòÂå¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÆÀÅÀ·÷¤ÇÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤ÄÂÇ¼Ô¡£¤É¤Á¤é¤«ÊÒÊý¤À¤±¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÏ¿¤À¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï1¿Í¤Ç¤³¤ì¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë