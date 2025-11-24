µð¿Í¡¦ÌçÏÆ¤¬Ê³Æ®¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¡¡Ì´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡Ö¥×¥í¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×
µð¿Í¡¦ÌçÏÆ¡¢ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê22¿Í¤È¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡½¡½¡£µð¿Í¡¦ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÌçÏÆ¡ß¹Ã»Ò±àÌ´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë»²²Ã¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯2ÅÙÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÁÏ²ÁÂç»þÂå¤ò´Þ¤á¤ë¤È¼«¿È4ÅÙÌÜ¤ÎÌ´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÃæ¹âÀ¸¤é¤¬¹Å¼°Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬²ñ¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤ò´Þ¤à22¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢ÌçÏÆ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÌðÌî¸¬¼¡2·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤é¤¬¼éÈ÷¤äÂÇ·â¤Ê¤É¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Çºô±Û¤¨¤òÈäÏª¤·¡¢ÆâÌî¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¼Âµ»¤âÈäÏª¤·¤¿ÌçÏÆ¡£ÆâÌî¥Î¥Ã¥¯¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Í·¥´¥í¤ÎºÝ¤ËÆóÎÝ¼êÌò¤ÇÊ»»¦¥×¥ì¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï°ì½ï¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤Ï¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶µ¤¨¤ë¤Î¤â¼«Ê¬¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤¿µ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¥×¥í¤Î¥×¥ì¡¼¤òÀ¸¤Ç¸«¤Æ¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥Í¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÌîµå¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£Æ±¤¸¶õµ¤¤òµÛ¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ÈÇòÀï¤Ç¤ÏÎ¾·³¤ÎÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¡ÖËèÇ¯ËèÇ¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£ÌçÏÆ¤«¤é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Áª¼ê¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¹â¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Öµ¢¤Ã¤¿¤é²ñ¼Ò¤Ç¼«Ëý¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÏ²ÁÂç»þÂå¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¡Ö¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Ìîµå¤ò²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¡¢µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤À¤ÈËèÇ¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¤¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤âÌîµå¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤â¤Ã¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×
¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤¬Ìîµå¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¼«Ê¬¤òËá¤¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁª¼êÁü¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¼ê¼ó¤Ë´¬¤¯¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ó¥É¤ò¼«¼çÀ½ºîÃæ¡£¥°¥é¥Ö¤ÈÆ±¤¸¿å¿§¤Ç¡Ö½é»Ö´ÓÅ°¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´°À®¼¡Âè¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤Ç¤ÎÃåÍÑ¤¬NPB¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«¿È¤â¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃå¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Ãå¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤¢¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤â¤½¤ì¡Ê¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ó¥É¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï²ø²æ¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦¤â¤¢¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¼êÊü¤·¡¢¥×¥íºÇ¾¯¤Î81»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÃ±½ã¤Ë¼ÂÎÏÉÔÂ¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Ä¤Ä¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤¦¡£
¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤¤Â¸ºß¡£¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¡ØÀ¨¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈËèÇ¯¡¢»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢²¿¤«ÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·ÑÂ³¤òÀë¸À¤·¤¿24ºÐ¡£ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤Å¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÌçÏÆ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤Î1¤Ä¤À¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë