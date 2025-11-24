¤â¤¦¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡ª¼«Âð¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò²ò·è¤¹¤ë¥»¥ê¥¢¤ÎÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à3Áª¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥ß¥é¡¼¤Ï³ä¤ì¤Ë¤¯¤¯°Â¿´
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡Ä¡×¤ÈÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¥é¥¤¥Õ¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤ÎÈø²ÖÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤â¼«Âð¤Î¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¾®¤µ¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ò·èÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¤¢¤¤é¤á¥â¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥ê¥¢¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊ£³¤Ä¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤Î¼Á¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Èø²Ö¤µ¤ó¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥¢¤ÎÊØÍø¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§°ì»þÃÖ¤¤·¤¿¤¤¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë»È¤¨¤ëÍî²¼ËÉ»ß¥Æ¡¼¥×
¤Þ¤º¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¤«¤â¤¤¡¦¥É¥¢ÏÈÍÑ Íî²¼ËÉ»ß¥Æ¡¼¥×¡×¡Ê110±ß¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Âð¤Î¥â¥ä¥â¥ä²ò¾Ã¡ª¥»¥ê¥¢¤ÎÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à3¤Ä
ÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤È¤¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò°ì»þÅª¤Ë¥É¥¢ÏÈ¤ä³ûµï¤Ë³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÌýÃÇ¤·¤¿·ä¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤¬Íî¤Á¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡Ä¡©¡¡¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ò¤¤¤¤¤È¤³¤í¡Ó
¡¦Ç´Ãå¥Æ¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë
¡¦Éý¤¬6.8¥ß¥ê¡¢È¾Æ©ÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¼è¤ê¤Ä¤±¸å¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤
¡¦Ä¹¤µ¤¬1.5m¤â¤¢¤ë
¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¥à¤Ã¤Ý¤¤ÁÇºà¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤¬¥º¥ì¤Ë¤¯¤¤
¡¦¤Ç¤Ã¤Ñ¤êÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÍî²¼¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë
¡ü¤ï¤¬²È¤Ç¤Î»ÈÍÑÎã
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢ÀöÌÌ½ê¤Î¥É¥¢ÏÈ¤Ë¤³¤Î¥Æ¡¼¥×¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¢¤Î¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÀöÂõµ¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤âÀöÂõ¸å¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë³Ý¤±¤¿Éþ¤ò°ì»þÅª¤Ë¥É¥¢ÏÈ¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤È¤¤É¤³ê¤Ã¤ÆÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤³¤Î¥Æ¡¼¥×¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤¿º£¤Ï¡¢¤â¤¦Íî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íî¤Á¤¿¤È¤¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×´¶¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
2¡§¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ä¤¥ß¥é¡¼¤Ï¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß³ÎÇ§¤Ë¡ª
¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¶À¤¬¤¢¤ì¤ÐÊØÍø¤Ê¤Î¤Ë¡£¤Ç¤âÂç¤¤¤¶À¤ÏÃÖ¤±¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡×¡ÖÍî¤Á¤Æ³ä¤ì¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¤À¤·¡Ä¡×
¤½¤¦»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ð¥¹¥ß¥é¡¼¡×¡Ê110±ß¡Ë¤¬ÌòÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¡ÖÍá¼¼ÍÑ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¼§ÀÐ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯ÁÇºà¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ï¤ê¤Ä¤±¤Æ»È¤¨¤ë¶À¤Ç¤¹¡£
¡Ò¤¤¤¤¤È¤³¤í¡Ó
¡¦¥¬¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ù»éÀ½¤Ê¤Î¤Ç³ä¤ì¤Ë¤¯¤¯°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤
¡¦·Ú¤¤
¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¯¾ì½ê¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë
¡ü¤ï¤¬²È¤Ç¤Î»ÈÍÑÎã
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¯¸¼´Ø¥É¥¢¤Ë¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¥±¡¼¥¹¤Î¿¿¾å¤Ç¤¹¡£³°½Ð¤¹¤ëºÝ¡¢¸¼´ØÀè¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢¶À¤ò¸«¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤Î°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ç¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤âÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶À¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÀöÌÌ½ê¤Ê¤É¤Ë¶À¤òµá¤á¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶À¤Î±Ç¤ê¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¤è¡£
¸¼´Ø¤ÏºÒ³²»þ¤ËÆ¨¤²Æ»¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¡£³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤Î¶À¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
3¡§½ý¤¬ºÇ¾®¸Â¡£Æ©ÌÀ¤ÇÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¥Ô¥ó¥Õ¥Ã¥¯
¡Ö¸¼´Ø¤¬¶¹¤¤¤«¤é¡¢ÊÉ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡»¡»¤ò³Ý¤±¤¿¤¤¡×¡Ö¥¢¡¼¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤±¤ÉÊÉ¤Î½ý¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÆ©ÌÀ¡¡ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¥Ô¥ó¥Õ¥Ã¥¯¡¡Âç¡Ê2¸ÄÆþ¤ê ÂÑ²Ù½Å2kg ÀÐ¤³¤¦¥Ü¡¼¥ÉÀìÍÑ¡Ë¡×¡Ê110±ß¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¼ïÎàÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢4¸ÄÆþ¤ê¤ÇÂÑ²Ù½Å1kg¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤¤¤¤¤È¤³¤í¡Ó
¡¦¥Õ¥Ã¥¯¤¬Æ©ÌÀ¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤
¡¦¥Ô¥ó¤¬Ë¥¤¤¿Ë¤Û¤É¤ÎºÙ¤µ¤Ç¡¢»É¤·¤¿·ê¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤
¡¦»Ø¤Ç¥°¥Ã¤È²¡¤¹¤À¤±¤Ç»É¤µ¤ê¡¢¼è¤ê¤Ä¤±¤¬´ÊÃ±
¡¦¼è¤ê¤Ä¤±»þ¤Ë¶âÄÈ¤Ê¤É¤ò»È¤ï¤º¡¢²»¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç»þ´ÖÂÓ¤òÁª¤Ð¤º¼è¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë
¡ü¤ï¤¬²È¤Ç¤Î»ÈÍÑÎã1
º£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤¬²È¤Ë¤Ï¼õ¸³À¸¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¢Âð¸å¤¹¤°¤Ë¡¢½ü¶Ý¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¼ê¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ªÌóÂ«¡£
¸¼´Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡¢ÀµÌÌ¤ÎÊÉ¤Ë¥Ô¥ó¥Õ¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢½ü¶Ý¥¹¥×¥ì¡¼¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÈÌÀ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¹¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤êËº¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤ÎÂ¸ºß¤ÏÆ©ÌÀ¤Ê¤Î¤Ç´¶¤¸¤º¥¹¥Ã¥¥ê¤Ç¤¹¡£
¡ü¤ï¤¬²È¤Ç¤Î»ÈÍÑÎã2
¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÊÉ¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤¬Î¢Â¦¤Ë±£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤è¤¯¤¢¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤È¤¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç³Ý¤±¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÏÆ¤«¤é¥Õ¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥Ã¥¯¤Ï¸«¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë»å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ä¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀ¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤±¤ë¤Î¤¬¥°¥Ã¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ò²ð¤·¤¿3¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤É¤ì¤â¾®¤µ¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¤Î¤È¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤ÏÂç°ã¤¤¡£¤ï¤¬²È¤Ç¤Î±Æ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃø¼Ô¼«¿È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿»äÊª¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼èºà»þ¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ ¾Ü¤·¤¤»ÈÍÑÊýË¡¤ä»ÈÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Î¢ÌÌ¤Þ¤¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤