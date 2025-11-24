50Âå¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡¢¡Ö¿²¼¼¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡×¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÂçÀµ²ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£Éþ¤Ï¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤À¤±
¿²¼¼¤Ï¥¢¡¼¥Á·Á¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¡£50Âå¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¿Í¤Î¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤²È¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤Ï¡©¡¡18ÄÚ¤ÎÇò¤¤²È¤Ç¤Î¥·¥ó¥×¥ëÀ¸³è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¡¢Taji¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼7.9Ëü¿Í¡Ë¤ÎÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø53ºÐ¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤ÊÊë¤é¤·¡Ù¡ÊCE¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹´©¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤Î¾åºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤Ã¤¿2.9¾ö¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¿²¼¼
2.9¾ö¤Î¿²¼¼¤Ï¥¢¡¼¥Á·Á¡Ü¼×¸÷¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»Å¤¤ë
²È¤ò·ú¤Æ¤ëºÝ¡¢¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¿²¼¼¤ò¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»Å¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ä¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¹©Ì³Å¹¤µ¤ó¤Ï´Ý¤¤¶ÊÀþ¤ÎÆþ¸ý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¼è¤ê¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢µ¤Ê¬¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÁë¤Î¤è¤¦¤Ë¾²¤«¤é10cm¤Û¤ÉÄ¹¤¯¿â¤é¤·¤¿¼×¸÷¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°Å¤¯¤Ê¤¤¤ÈÌ²¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä«¤ÎÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤¹¤´Ö¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÈÌÀ¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥ì¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¤Î¾®¤µ¤¤¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥é¥¤¥È¤ò¿â¤é¤·¡¢ÂçËþÂ¤Î¿²¼¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿²¼¼¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÂç¹¥É¾¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸¥¢¡¼¥Á¤ÎÆþ¸ý¤Î¿²¼¼¤ò»Ü¹©¤µ¤ì¤Æ¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÅê¹Æ¤¬¤À¤ì¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤ÎÉþ¤·¤«¤â¤¿¤Ê¤¤
10Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»¶¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢ÂçÃÀ¤Ë¡£¥Ý¥¤¥Ý¥¤¥´¥ß¤ÎÆü¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ÆÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¹â²Á¤ÊÉþ¤Ë¹Ê¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¾ÃÌ×ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼°Ê³°¤Ï¡¢1Ëç1Ëç¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¹â³Û¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë°·¤¦¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï2¾ö¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ë¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤â²ÄÆ°¼°¤ÎÃª¤Ï¤Ä¤±¤º¡¢Ãæ¤Û¤É¤ò21cm¡ß4ÃÊ¤Ë»Å¤¤ê¡¢Éþ¤òÊ¿¤¿¤¿¤ß¤·¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼Ãå¤ä·¤²¼¤Ê¤É¤Ï´ðËÜ5ÁÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤³¤È¤¿¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£