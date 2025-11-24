¥Ý¥Ë¥Æ¤Õ¤ï¤ê¡Ä¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¤Î¹õÈ±Èþ½÷¤¬Ëü´¶¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡×¡¡¹ßÎ×¤Ë¤âÈ¿¶Á¡ÖåºÎï¤¹¤®¡×
6·î¤Î¡Ö¿ä¤»¿ä¤»¡ªYOKOHAMA¡ùIDOL SERIES 2025¡×¤Ç¤âÏÃÂê
¡¡DeNA¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖBAY BLUE FESTIVAL ¡Á BAYSTARS FUN! DAYS ¡Á Supported by ¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×2ÆüÌÜ¤¬23Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£AKB48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢º´Æ£åºÀ±¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÊ¢¶Ú¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤ÏAKB48¤Î17´üÀ¸¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢10Ç¯¤Î¥Á¥¢·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥àdiana¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢Ê¢¶Ú¤¬¤Î¤¾¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¸å¤Ë¤ÏDeNA¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿ä¤»¿ä¤»¡ªYOKOHAMA¡ùIDOL SERIES 2025¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤ÆÈþ¤·¤¹¤®¤ëÊ¢¶Ú¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¿À¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÅ·»È¡×¡ÖÊ¢¶ÚåºÎï¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ödiana¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ß¤ÆÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!!¡×¤È¤·¡¢µåÃÄ¤Èdiana¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë