¹õÈ±¥Ü¥Ö¤«¤é¹äµå¡Ä¡ÈÃæ0Æü¡É¤Î¿Íµ¤Èþ½÷¡¡¿ä¤·µåÃÄ¤È²á¤´¤·¤¿1Æü¡¢ÄÖ¤Ã¤¿´¶¼Õ¤Î»×¤¤
¡Ö864¡×¥æ¥Ë¤Ç»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡Ä³¨²èÂÐ·è¤Ç¤âÍ¥¾¡
¡¡DeNA¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºBAY BLUE FESTIVAL¡ÁBAYSTARS FUN¡ªDAYS¡ÁSupported by¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×¤¬22Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æü¸þºä46¤Î»³¸ýÍÛÀ¤¤µ¤ó¤Ï»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÂçË»¤·¡£ÂçÌò¤ò½ª¤¨¡Ö³Ú¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È»×¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤µ¤ó¤ÏÂç¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢2022Ç¯¤È2023Ç¯¤Ë»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æü¸þºä46¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¤âÌîµå´ÑÀï¤äÎý½¬É÷·Ê¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢100¥¥íÆÍÇË¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö864¡Ê¤Ï¤ë¤è¡Ë¡×¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ä¤·¤ÎµÜºêÉÒÏºÆâÌî¼ê¤È¡ÈÂÐÀï¡É¤·¤¿¡£¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é1µå¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸«»ö¤Ë¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¾ìÆâ¤Ï³åºÓ¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ö³«¶È! ¥¢¥È¥ê¥¨¥Ï¥Þ¥¹¥¿ ¡Ç25 ½©¡×¤Ë½Ð±é¡£¸«»ö¤Ê²èÎÏ¤Ç³¨²èÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏµÜºêÁª¼ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¿³È½¤Ï¥Ê¥Á¥ç¥¹¡£¤Î¤ªÆó¿Í¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¾¤Ë¤â¥¤¥é¥¹¥È¾¡Éé¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡³Ú¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¸þºä46¤Ï9·î20Æü¤ÎµÜ¾ë¸ø±é¤«¤éARENA TOUR 2025¡ØMONSTER GROOVE¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò²ó¤Ã¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ï19Æü¤«¤éÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¸ø±é¤Ç½ªËë¤·¤¿¡£¡ÈÃæ0Æü¡É¤Ç²£ÉÍ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿»³¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö½÷¿À¤¹¤®¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë