À¾Éð¡¦·ª»³¹ª¡¢Íèµ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡¡25Ç¯ÌÜ¤Ç¡ÖÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡×¡Ä²ñ¸«¤Ï°ÛÎã¤ÎÀ¸ÇÛ¿®
Æ±¤¤Ç¯¤ÎÃæÂ¼¹ä¤ÈÊÂ¤Ó¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯Ä¹¡¢Íèµ¨¥×¥í25Ç¯ÌÜ
¡¡À¾Éð¡¦·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¤Ï24Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½ªÎ»¸å¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º°ì¶Ú¥×¥í25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö»ä¡¢·ª»³¹ª¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢ËÍ¼«¿È¤Î25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡·ª»³¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¦ÃæÂ¼¹äÌéÆâÌî¼ê¤ÈÊÂ¤Ó¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯Ä¹¤Î42ºÐ¡£º£µ¨1·³¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«½Ð¾ì11»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.087¡Ê23ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡Ë¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ª»³¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¡£µ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï2·³¤ÇÄ´À°¤ËÅØ¤á¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï60»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.238¡Ê147ÂÇ¿ô35°ÂÂÇ¡Ë¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1·³¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿À®ÀÓ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÊý¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤Ç¤¤Æ¡¢³Ø¤Ó¡¢È¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¡£µåÃÄ¤â·ª»³¤Î¿ÍÊÁ¤ÈËÉÙ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÇã¤¤¡¢Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï2000Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð6000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¡¦°é±Ñ¹â¤«¤é2002Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£2008Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÆÍÇË¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë4ÅÙ¡Ê³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ3ÅÙ¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ1ÅÙ¡Ëµ±¤¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤â1ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï2312»î¹ç½Ð¾ì¡¢2150°ÂÂÇ¡¢128ËÜÎÝÂÇ914ÂÇÅÀ85ÅðÎÝ¡¢ÂÇÎ¨.277¡£¼ÂÄ¾¤Ê¿ÍÊÁ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2012Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢È´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ï·ª»³¤Î´õË¾¤â¤¢¤ê¡¢µåÃÄ¸ø¼°YouTube¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë