ドアラがブログを更新「ブログが好きだった人達はすんません」

中日のマスコット・ドアラが24日、オフィシャルブログを更新。「ブログ終わり」とのタイトルで、突然のブログ更新終了を報告した。ファンからは「えーー！」「寂しいな」と驚きの声があがった。

ドアラは「どうもドアラです。ブログ終わりにします。やりきりました。ゴールです（笑） 終わりにします。ありがとうございました」と綴り、お辞儀をする写真を投稿した。

「他のSNSは気分次第でまだやっていきます。ブログが好きだった人達はすんません。へこまずにあったかいものでも食べてください」と記し、最後はお決まりの「なにかしら頑張ろう」と締めた。

ドアラはアメーバブログでは、今回の投稿を合わせると2796本目となった。22日にも同日に行われたファンフェスタを振り返るページを公開していた。

球界屈指の人気を誇るマスコットの突然の発表に、X（旧ツイッター）では「ドアラ先生ブログ辞めちゃうのか」「ドアラ長らくブログお疲れ様でした！」「引き際が飄々としててドアラらしいね」「XとInstaはやってくれそうで嬉しい」「ドアラのブログ大好きだったのにショック過ぎて何も頑張れん」「ドアラ引退かと思ったらブログ引退だった笑」とファンが続々と反応していた。（Full-Count編集部）