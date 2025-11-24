2017年、はてな匿名ダイアリーに「電話野郎」という言葉が登場した。つまり、一方的に電話をかけてくる人物は鬱陶しいという意見が投稿され、当時これが多数の共感を得た。投稿者によると、電話とは「相手の時間を奪う行為で、相手の時間や行動を拘束・制限する行為だということ」だそうで、さらには「電話をしてくる人間は仕事ができない」とまで言い切った。この意見に対して、多くの賛同者が現れたのだ。【取材・文＝中川淳一郎】

【写真】今の若者はこれが鳴るのが怖い？ 会社の机に必ずあった「会社用固定電話」の無骨なデザイン

「電話をするのは高齢者だけ」との声も

・電話は集中力を切らされてウザい

・なぜ、Slackやメールで済む話をわざわざ電話してくるのか？

・電話は自分の時間を奪う暴力的ツール

・お前の声なんか聞きたくない

・お前の話は長すぎる。簡潔にメールでまとめてこちらの返事を待て

賛同者の多くは、電話に対し、上記のようなモヤモヤを感じていたのである。その頃は「電話はオワコン」「電話をするのは高齢者だけ」などとも言われていた。昨今の若手社員は、会社にかかってきた電話に出るのが恐ろしいと感じている、とも言われている。何しろ電話に出るまで相手が誰だか分からないし、何を言われるかも分からないからだ。しかしながら、2025年現在も、電話が活用されている現場に私は接している。

公衆電話も街から消えつつあるが…

私の妻は現在41歳で同業の編集者・ライターである。互いにフリーランスのため、自宅の同じ部屋で仕事をしているのだが、とにかく電話の件数が多い。かかってくることも、かけることも多いのだ。雑誌やフリーペーパーの編集・執筆をしているのだが、校了直前になると、一日20回は電話（ないしはLINE通話）をしている。

相手は20〜50代と広範囲で、若者も彼女に対してバンバン電話をしてくる。内容は文面に関する確認や、取材相手に対して「今日校了なのですが、修正等のお返事いただいていないのですがいかがでしょうか？」といったものだ。彼女が会社に電話をすると誰かが出て、「お待ちください」の一言の後、クラシック音楽であることが多い「保留音」が聞こえてくる。ベートーベンの『エリーゼのために』などである。

そこで「大丈夫ですか？」「大丈夫です！」や「確認させていただけますか？」「あ、すいません、確認しましたが大丈夫です」などと1分程度のやり取りで仕事が終わるのだ。時に「〇〇さんから返事がないのですが、このまま進めて大丈夫ですか？」「はい、構いません。私は大丈夫だと思いますので、〇〇にもそう伝えておきます」などの展開になる。「既読スルー」など一切なく、仕事が円滑に進んでいく。

これを見ていると、プライベートな場面はともかく、電話というものは仕事で未だに役立つんだな、と思うし、電話を躊躇なくかけられる人は案外仕事ができる人なのでは、と思う。

私は現在65歳の男性と一緒に仕事をしているが、彼が頻繁に電話をかけてくる。着信の表示を見ると「またか……」と思うことはあるものの、とにかく彼は私にさっさと指示をし、その仕事を完遂させたいのだ。これを無視した場合、後に折り返さなくてはいけないし、「先程は電話に出られなくて申し訳ありません。××の件ですよね？ これについては……」などと説明せねばならず、むしろ時間を取られてしまう。

本気モードの時は電話

未だに電話に慣れた人が仕事の現場にいる以上、電話はビジネス上のツールとして有用性があるのだ。電話がイヤな人がいるのは分かるが、電話を活用する人がいる以上、このツールは今後も使われ続ける。

さらに、電話をかける人については「追い込んでくる怖い人」という印象を持ってしまう。これは、その人にとっては重要なブランディングであろう。普段はメールで連絡を取るも、その人が電話をかけてくると「これは本気で何かヤバいんだな」やら「これは怒っているんだな」といったことを瞬時に理解してしまう。

だからこそ、その人の名前が携帯電話に表示されると身構えてしまうのだが、ベテランの仕事人はそれをよく理解して電話を使っているのではなかろうか。つまり「無難な時はネット経由」「本気モードの時は電話」ということである。

1985年、NTTのCMでは「カエルコール」というものがあった。これは、夫が仕事を終え、家に帰る前に公衆電話から妻に「今から帰るよ」と伝える行為である。これは現在はウザいと感じられるだろうが、40年前には家族愛を象徴するようなものだったのだ。「生身の人間同士が声で交流する」ということが重視されていた時代、ステレオタイプの「夫は働き妻は家で料理をする」という現在のジェンダー的にはどうかと思うものだろうが、当時はコレが受け入れられていた。

このCMにしても人間のあり様を描いているわけで、一概に電話を毛嫌いするのもいかがなものかと思うのである。電話嫌いな方も一度使ってみては？ 案外便利ですよ。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部