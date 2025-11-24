TBS系のアニメ「ウマ娘シンデレラグレイ」（日曜午後4時30分）のエンディングテーマのシングル「ふたり」が、26日に発売発売される。アニメ「ウマ娘シンデレラグレイ」の声優の高柳知葉（オグリキャップ）と大空直美（タマモクロス）がコラボして歌っている。

同シングルには、ゲーム「ウマ娘プリティーダービー」のアイテムゲット用のシリアルが入手できる「U−connectカード」が封入されている。さらに初回生産分（数量非公表）は人気ウマ娘モデルであるオグリキャップをデザインしたNFC（近距離無線通信）チップ内蔵のキーホルダー「MUSIC TOCHI（ミュージック・タッチ）」も付く。23日までに初回分に10万枚を超える予約が寄せられている。

「ウマ娘シンデレラグレイ」は週刊ヤングジャンプで連載中。今年4〜6月にTBS系でアニメ化放送され、10月5日からシーズン2が舗装されている。シーズン2放送開始の10月15日から「ふたり」の音楽配信がスタート。熱狂的なウマ娘ファンからシングル化の要望が高まっていた。

発売元のユニバーサルはは「有馬記念に向けて盛り上がりの一翼になれば」と初回限定分には、特典アイテムとして、オグリキャップのウマ娘をデザインした「MUSIC TOCHI」を封入した。NFCチップを内蔵したキーホルダーで「非接触ICカードの通信および機器間相互通信が可能とした次世代のメディアです。キーホルダーにスマートフォンを翳（かざ）すだけで音楽や映像のデータ通信を可能としています」と話している。