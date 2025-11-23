¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥É·³¤Ï¡Ö²¿¤â¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡27²¯±ßÃË¤¬FA¤â¡Ä¼çÄ¥¤·¤¿¡ÈÊä¶¯ÉÔÍ×ÏÀ¡É
¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡Ö¤Û¤ÜËüÁ´¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¿Ê¤á¤ë¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£ÊÆÇÐÍ¥¥í¥Ö¡¦¥í¥¦»á¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖLiterally! with Rob Lowe¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê²¿¤â¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊä¶¯¤Ï¡ÈÉÔÍ×¡É¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê²¿¤â¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ô¡¼¥¹¤ÏÆÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨1Ç¯1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó26²¯5700Ëü±ß¡Ë¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È³°Ìî¼ê¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇÄã¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤Ë¤¢¤¬¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿³°Ìî¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥¤¥¡¼¡Ä¡Ä¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¡Ë¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¡¢¥Æ¥ª¤¬¥ì¥Õ¥È¤ËÌá¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð±¦Íã¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢¤Û¤ÜËüÁ´¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯´Ö¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡È´°À®·Á¡É¤Ë¶á¤¤¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÊä¶¯¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊä¶¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë