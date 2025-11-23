¾®³ØÀ¸¤«¤é¡È¹Å¼°¤ò°®¤ë¡É¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©¡¡°µÅÝÅª¾¯¿ô¤â¡ÄÊÆÄ©Àï18ºÐ¤¬ÎÏÀâ¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤â°ã¤¦¡×
¡¡¹Å¼°¾¯Ç¯Ìîµå5¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖMLB CUP 2025¡×¤¬22Æü¡¢¼¢²ì¡¦¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î¿¹°ææÆÂÀÏºÆâÌî¼ê¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ»á¡¢¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¾Íè¡¢Ìîµå³¦¤òÃ´¤¦¡È¶â¤ÎÍñ¡É¤¿¤Á¤Ë¶â¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤Î¿¹°æ¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£ºô±Û¤¨¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡ÈËÜÊª¤ÎÂÇ·â¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¿¹°æ¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÅìµþ¤Î¡ÖÉðÂ¢ÉÜÃæ¥ê¥È¥ë¡×¤ËÆþÃÄ¤·¡¢4¡¢5Ç¯»þ¤Ë¤ÏÆ±Âç²ñ¤ÇÏ¢ÇÆ¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¹â¹»¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢³ØÀ¸¤ÎÌîµå¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ëÂç²ñ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1Ç¯´Ö¤³¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Ïº£Ç¯¤«¤é¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¹Å¼°µå¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥ê¥È¥ë¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ê¤É5ÃÄÂÎ½êÂ°¤Î6Ç¯À¸°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤ÏÆð¼°¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤¬Â¿¤¯¡¢¹Å¼°µå¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¿ô¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£»Ò¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤«ÌÂ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿¹°æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢¥×¥í¤ÏÆð¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤¬NPB¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»È¤Ã¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁá¤¯¤«¤é¿¨¤ì¤ë¤³¤È¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¡¤¯¤È¤³¤í¤â°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÁá¤¯´·¤ì¤ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¹Å¼°µå¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸Þ½½Íò»á¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×»ÑÀª¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÇ®ÊÛ¡£ºòº£¤ÏÍýÏÀ¤ä¾ðÊó¤¬´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤«¼«Ê¬¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡È¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤³¤í¤âÂç»ö¡£º£¤Î»þÂå¤Ï´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤â¤¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤»þÂå¡£¼«Ê¬¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤·¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¼«¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤àÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ»á¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶Ã¤¡Ö½àÈ÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡16ºÐ¤ÇÅÏÊÆ¤·¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü½¸¤Þ¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤Îµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡ÖºÇ¶á¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î½àÈ÷¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²¿¤«¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁ°¤ÎÆþ¤êÊý¤¬¤¹¤´¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½àÈ÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢´Ø¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¿¹°æ¤Ï¹â¤¤»Ö¤ò»ý¤Ä¾®³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¹Í¤¨Êý¤È¤«¡¢¤â¤Á¤í¤óÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë½ç±þ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Ä¤ÏËÜÅö¤Ë¿ÞÂÀ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¡Ø¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò´Ó¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¶¶ËÜ·ò¸ã / Kengo Hashimoto¡Ë