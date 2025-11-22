50Âå¡Ö¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÊÌë¤Î²á¤´¤·Êý3¤Ä¡£18»þ°Ê¹ß¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à
40Âå¡¦50Âå¤Ç»Ò°é¤Æ¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¡¢¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò¤â¤Á¡¢¸µÁÄÀáÌó¼çÉØ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¼ã¾¾ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¤Î¡Ö¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÊÌë»þ´Ö¡×¤ò¾Ò²ð¡£²È»ö¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷·Þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¢¤È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡ÖÌë¡á½¬¤¤»ö¤ÎÁ÷·Þ¡×¤À¤Ã¤¿
°é»ùÃæ¤ÎÊý¤ËÇº¤ß¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤ä½Î¤ÎÁ÷·Þ¤¬ÂçÊÑ¤À¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Îº¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢²û¤«¤·¤¤°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿µ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÀ®¿Í¤·¤¿2¿Í¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤Ï4ºÐÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤ÏÆ±¤¸½¬¤¤»ö¤Ç¤â¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤ËÆó½÷¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ±ýÉü30Ê¬¡£Æó½÷¤Î·Þ¤¨¤È¤È¤â¤ËÄ¹½÷¤âÁ÷¤ë¤È¥×¥é¥¹±ýÉü30Ê¬¡£¤µ¤é¤ËÄ¹½÷¤Î·Þ¤¨¤Ç±ýÉü30Ê¬ÄÉ²Ã¡£Á÷·Þ¤À¤±¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¸å¤Ë¤â¿©»ö¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤ò¶´¤à¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÙ¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ò²¿Ç¯¤â²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆü»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÀÎ¤Û¤É¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À°ÂÎ¤ä¥¨¥¹¥Æ¤Ë¹Ô¤¯Í¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿
¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¡ÖÈè¤ì¤¿¤Ê¡Á¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìþ¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤â¤Æ¤Ã¤È¤êÁá¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÀ°ÂÎ¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¦¥Í¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢Í¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅöÆüÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡£À¤´Ö¤ÏÌë¤´¤Ï¤ó¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÁÀ¤¤ÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤ë¤È¡¢ËèÆü¤Î¾ðÊóÎÌ¤ä»É·ã¤Ï¸º¤ë¤â¤Î¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¹¬¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Ï¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¡×¿ÍÀ¸¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼«¤é¿·¤·¤¤¤Ê¤Ë¤«¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯´¶³Ð¤âÉ¬Í×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
18»þ°Ê¹ß¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÌë¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë°áÎà¤ä¥á¥¤¥¯ÍÑÉÊ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦»Å»öÆ»¶ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Çã¤¤Êª¤Ï¡¢18»þ¡Á21»þ¤Î´Ö¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤á¤°¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ï¼¡¤ÎÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Çã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È½ª¤ï¤é¤»¤Æµ¢Âð¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡ÖÂÔ¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¼¡¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Î¤ó¤Ó¤ê»îÃå¤·¤¿¤ê¡¢ËÜ²°¤òÇÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤ò¶ãÌ£¤·¤¿¤ê¡£±¿Æ°ÉÔÂ¤ÎÆü¤Ï¡¢»¶ÊâÂå¤ï¤ê¤Ë¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤ªÅ¹¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤ê¡£µ¤¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹Ô¤µ¢¤ê¤ÎÆ»Ãæ¤«¤éÅ¹Æâ¤Î»îÃå¼¼¡¢¥ì¥¸¡¢¥È¥¤¥ì¤Þ¤Ç¤¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£»þÃ»¤À¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Î¤¦¤Á¤ËÊÒÉÕ¤±¡¦ÁÝ½ü¡¦°áÂØ¤¨¤ò¿Ê¤á¤ë
ÆüÃæ¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°áÂØ¤¨¤äºÙ¤«¤¤¾ì½ê¤ÎÀ°Íý¡¢ÁÝ½ü¤Î»þ´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤È¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿²¤Ä¤±¤Ê¤¤Æü¤äÂÎÎÏ¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¤ÏÌµÍý¤Ë¿²¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¡Ö¤³¤³¤À¤±¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Î¤ï¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¤ÈÊì¤Î¤ß¡£Áê¼ê¤ÏÂç¿Í¤Ê¤Î¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥±¥¢¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÒÉÕ¤±¤äÁÝ½ü¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤¤°ÕÌ£¤ÇÂÎ¡ÊÆ¬¡Ë¤âÈè¤ì¤ë¡£Ìë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ²È»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÙÆü¤¬²È»ö¤ÇÄÙ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
°é»ù¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¡¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤¢¤ë»þ´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Ìë»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£