¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¡×¤ÎÆüËÜ¿Í¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¤Ê¤·
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡ÖSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â´óÉÕ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎºâÃÄ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡È¤Þ¤À¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤±ÉÍÀ¡É¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºâÃÄ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÍýÇ°¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±¿Æ°¤òÂ³¤±¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µß½õ¡¦ÊÝ¸î¡¦¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤ò¼é¤ê»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯11·î¤Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¡¢¼«¿È4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2018Ç¯¿·¿Í²¦¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð5²ó¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¾Þ3²ó¡¢ºÇÍ¥½¨»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¾Þ¡Ö¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡×¤Ë¤â5Ç¯Ï¢Â³¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ï¤Ç¤¤ºÌµ´§¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç¤â2022Ç¯¤Î4°Ì¤¬ºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅê¼ê°Ê³°¤Ë¤â¤Þ¤À¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤¬¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¡×¤À¡£Æ±¾Þ¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç¤â»üÁ±³èÆ°¤äÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ìîµå³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¤Î¸Ä¿Í±ÉÍÀ¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÆ±Î½¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬±ÉÍÀ¤ËÍá¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸õÊä¼ÔÆþ¤ê¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤ÎºâÃÄÀßÎ©¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¤è¤ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë