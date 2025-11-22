¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¿´î¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¡¡¡È¿´ÇÛ¡É¤ÎÀ¼¤â¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ê¡Ä¡×
¿·¾±´ÆÆÄ¤¬³«Ëë¥«¡¼¥É¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤òÈ¯É½
¡¡Ï¢È¯¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤ò°û¤ó¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬22Æü¡¢Íèµ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¡£¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç22Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFFES 2025¡×¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ï3·î27Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î3Ï¢Àï¤È¤Ê¤ë¡£³«Ëë2ÀïÌÜ¤òËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¡¢3ÀïÌÜ¤òÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¤ËÂ÷¤¹¹½ÁÛ¤â¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÂ³¤±¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤¬³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤»³åÑ½¨ÆâÌî¼ê¤ò¡Ö5ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¡ÖÃÇ¥È¥Ä¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¡£¤â¤¦2°Ì¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¥¾¡Àë¸À¡£Íèµ¨¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÇúÂ®¡£¤Ï¤¨¡¼¤è¿·¾±´ÆÆÄ¡×¡ÖÁá¤¹¤®¡Á¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡ÖËÜµ¤¤ÇÍ¥¾¡ÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯³«ËëÅê¼ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢°ËÆ£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò»×¤¦À¼¤â¹¤¬¤ê¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é³«Ëë¤«¤é°ËÆ£Âç³¤ÂçÊÑ¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡ÖWBCÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¡ÖWBC¤«¤é³«ËëÅê¼ê¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¡©¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë