¡ÚPEANUTS¡ÛGLOBE-TROTTER¤Î75¼þÇ¯µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¥°¥í¡¼¥Ö¡¦¥È¥í¥Ã¥¿¡¼¤¬¡ØPEANUTS¡Ù75¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤ÆÂ£¤ë¡¢À¤³¦75ÅÀ¸ÂÄê¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡ä¡ä¡äGLOBE-TROTTER x PEANUTS 75¼þÇ¯ µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿16ÅÀ¡Ë
¡ØPEANUTS¡Ù¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦M¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¤Ë¤è¤ë¿·Ê¹Ï¢ºÜ¥³¥ß¥Ã¥¯¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¡¢¤½¤Î»ô¤¤¸¤¤Ç¤¢¤ë¥Ó¡¼¥°¥ë¸¤¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÍ§¿Í¤ä¼þ°Ï¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÄÀË¤«¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£¤½¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÅ¯³ØÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØPEANUTS¡Ù¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢Á´À¤³¦75¸Ä¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¥ª¥ó 4¥Û¥¤¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥±¡¼¥¹¡×¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥±¡¼¥¹¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î4¼ïÎà¡£
³°Áõ¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Í¥¤¥Ó¡¼¥ì¥¶¡¼¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¥¯¥í¥à¥«¥é¡¼¤Î¥á¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢Í§¾ð¡¦ÁÏÂ¤À¡¦´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë ¡ÉµÇ°¤ÎÌÚ¡É ¤Î²¼¤Ë½¸¤¦¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÁõ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¨¡¼¥¹¡Ë¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬À¤³¦¤Î¾å¶õ¤òÈô¤Ó¸ò¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òºÎÍÑ¡£Æó¿Í¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÎ¹¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò³«¤¯¤¿¤Ó¤Ë¹¤¬¤ë¡£
³Æ¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦75Âæ¸ÂÄê¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î¥ì¥¶¡¼¥Ñ¥Ã¥Á¤òÆâÁõ¤ËÇÛÃÖ¡£¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤°ìÉÊ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢GLOBE-TROTTERÄêÈÖ¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°¤â75¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤ë¡£¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°¤Ï¸Ä¿ô¸ÂÄê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤â¹ï°õ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
