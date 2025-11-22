1Æü¤Ç¾×·â66¿Í¡ÄMLB¤Î²á¹ó¤Ê¸½¼Â¡¡À¤³¦°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¡ÈÂçÃ«¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Ë¤â¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ
¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï2023Ç¯¤Ë¥¢2°Ì¤Î39HR¡Ä¥Þ¥Î¥¢¤Ï2022Ç¯¤Ë16¾¡
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢40¿Í¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÇ¯ÊðÄ´Ää¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤ËÍèµ¨·ÀÌó¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¡¢·×66Áª¼ê¤¬¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼FA¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Áª¼ê¤ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸µ¼é¸î¿À¤Ê¤É¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Ç¯ÊðÄ´Ää¸¢¤ò»ý¤Ä¥á¥¸¥ã¡¼ºßÀÒ¤¬3Ç¯°Ê¾å6Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÁª¼ê¡£Ç¯ÊðÄ´Ää¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ¯Êð¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢µåÃÄ¤ÏÀ®ÀÓ¤ÈÇ¯Êð¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¥Æ¥ó¥À¡¼¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¡£¤Þ¤¿¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤ÎÇ¯ÊðÍ½»»¤âÈ½ÃÇ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼FA¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï149»î¹ç¤Ç31ËÜÎÝÂÇ¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï27ËÜÎÝÂÇ¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¼¡¤°¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î39È¯¤òÊü¤Ã¤¿¸µµð¿Í¤Î¥¢¥É¥ê¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢³°Ìî¼ê¤¬É®Æ¬³Ê¤«¡£2023Ç¯À¤³¦°ì¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤«¤é¤Ï¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¡¢¥¸¥ç¥Ê¡¦¥Ï¥¤¥à¤â·ÀÌó¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë24¥»¡¼¥Ö¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï18¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹Åê¼ê¤â¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ë¡£º£µ¨¤Ï¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Íèµ¨¤ÏÁ´µÙ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡¢2023Ç¯¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¥¦¡¦¥í¡¼ÆâÌî¼ê¡¢2022Ç¯¤Ë16¾¡¤òµó¤²¤¿¥¢¥ì¥¯¡¦¥Þ¥Î¥¢Åê¼ê¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤Ë¤â¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ôÇ¯Á°¤Ïµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆFA¤Ë¤Ê¤ë¡È¸½¼Â¡É¤Ë¡Ö¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤â¡×¡Ö2Ç¯Á°¤Ï¥ª¡¼¥ëMVP¥Á¡¼¥à¤Î2nd¥Á¡¼¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¿õ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë°ìµ¤¤Ë¡×¡Ö²¿¿Í¤«NPB¤¯¤ë¤«¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿2Ç¯¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ÈÍîÃÀ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë