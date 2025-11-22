2年ぶりペナント制覇…日本Sは1勝4敗で敗戦

セ・リーグを2年ぶりに制覇した阪神は22日、大阪市中央区の御堂筋で優勝パレードを行った。午前10時50分からスタートしたイベントは開始前から人、人、人。「御堂筋どえらい人っ！」「えぐすぎる」とファンからは“嬉しい悲鳴”があがっている。

阪神はこの日、3台のバスに分乗し、南へ約1.7キロのコースを行進。沿道に詰めかけたファンの声援に手を振って応えた。就任1年目で歓喜の胴上げを味わった藤川球児監督は1号車、本塁打＆打点の2冠になった佐藤輝明内野手は2号車、主軸の森下翔太外野手と最優秀防御率のタイトルを手にした才木浩人投手が3号車に乗っている。

沿道にはファンがびっしり、隙間なく集まり、独走優勝をもたらしたタイガースの面々に感謝や声援を届けた。人気を物語る熱狂ぶりにファンも「人すごい」「大阪、動けません」「人多いし駅出口封鎖されてる」「毎回思うけど、ほんまにめっちゃ人おるやん、優勝パレード」「人多いから自宅で観戦」「何も知らずに大阪きたらビックリ」などと驚きを隠せない。

阪神は今季85勝54敗4分、勝率.612で2位のDeNAに13ゲーム差をつけて優勝を果たした。CSファイナルではDeNAに3連勝して日本シリーズ進出。しかし、ソフトバンクに1勝4敗で敗れ、日本一とはならなかった。来季こそ日本一を狙う。（Full-Count編集部）