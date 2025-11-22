「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION」の設立を発表

ドジャース・大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、ファミリー財団「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION」を立ち上げたことをインスタグラムで報告した。その直後、自身のSNSに新たな“項目”を設置した。

大谷はこの日、ストーリーズ機能にて財団設立を発表した。財団の公式サイトでは理念が掲げられており、「私たちの使命は、子どもたちが運動を続け、健やかに生きることを後押しする取り組みに資金を提供することで、より健康で幸せなコミュニティをつくることです。あわせて、救助・保護・ケアを必要とする動物たちを守り支えるプログラムも支援します」と説明している。

財団のロゴには、妻・真美子さんと長女、愛犬・デコピンとみられるデザインを採用した。

その後、大谷はインスタグラムのストーリーズハイライトを作成した。今年3月には「デコ」と題したデコピンまとめを初めて実装。そして245日後、今度は「Foundation」として財団用も用意した。今後の活動にも注目が集まる。（Full-Count編集部）