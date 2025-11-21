ÆÁÅçÅÔ»Ô³«È¯¤¬»Ô¤ËÄÉ²ÃÍ»»ñµá¤á¤ë¡¡ÉéºÄÁí³Û78²¯±ß¡ÚÆÁÅç¡Û
¥¢¥ß¥³¥Ó¥ë¤ò´ÉÍý±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÆÁÅç»Ô¤ÎÂè»°¥»¥¯¥¿ーÆÁÅçÅÔ»Ô³«È¯¤¬¡¢»Ô¤ËÄÉ²ÃÍ»»ñ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï11·î21Æü¤Î¡Ö»ÔµÄ²ñ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÂÐºöÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡×¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅçÅÔ»Ô³«È¯¤Ï5´üÏ¢Â³¤Î·Ð¾ïÀÖ»ú¤Ç¡¢ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó78²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤ä¥Ó¥ë¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¡¢¤½¤ì¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍ¶Ã×¤Ê¤É¤Î¤¿¤á»ñ¶â¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÆÁÅç»Ô¤ØÄÉ²ÃÍ»»ñ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÔ»Ô³«È¯¤ËÂÐ¤·20²¯±ß¤òÍ»»ñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÖºÑ´ü¸Â¤ÎÍ±Í½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿È¾¡¼ê¤ÊÍ×Ë¾¡×¡Ö»Ù±ç¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃæ´ü¼ý»Ù·×²è¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤ÏÄÉ²ÃÍ»»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤òÇÓ½ü¤»¤º»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£