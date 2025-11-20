新「コンパクトSUV」発表！ 精悍マスク×全長4.2m級の「ちょうどイイサイズ」！ パワフルな「1.2リッターエンジン」＆4WDもあり！ スポーティ仕立てのアルファロメオ「ジュニア スポルトスペチアーレ」伊国で登場

上質さとスポーティさを両立した特別仕様車

ステランティスのイタリア法人は2025年10月30日、アルファロメオの新型コンパクトSUV「ジュニア」に、スポーティなキャラクターを強調する特別仕様車「Sport Speciale（スポルト スペチアーレ）」を発表しました。

アルファロメオの特別仕様車「スポルト スペチアーレ」

アルファロメオ ジュニアは、1966年に登場した名車「GT 1300ジュニア」に由来する車名を持つコンパクトSUVです。スポーティなデザインと先進パワートレインを組み合わせたモデルで、現行型は初代となり、2025年6月24日に日本でも発売されています。

【画像】超カッコいい！ これが新「コンパクトSUV」です！（67枚）

ジュニアのボディサイズは全長4195mm×全幅1780mm×全高1585mmで、街中での扱いやすさとSUVらしい存在感を両立しています。これはかつてアルファロメオが展開していたコンパクトカーである「ジュリエッタ」と「ミト」の間に位置する数値で、プジョー「2008」より少し短くなっています。

今回発表されたジュニア スポルト スペチアーレは、2026年モデルのラインナップを象徴する特別仕様車です。成功を収めた「インテンサ」に続くモデルとして企画され、より手の届きやすい価格帯で“本物のスポーティスピリット”を求めるユーザーに向けて開発されました。

エクステリアは、光沢のあるグロスブラックのボディキットが印象的で、サイドスカートやバンパーにはシルバーのインサートを採用。専用仕上げのロワーガードや18インチ「Fori」アロイホイール（マットマイロン・ダイヤモンドカット仕上げ）、「Sport Speciale」専用バッジ、スモークリアウインドウなどにより、より精悍な印象が際立っています。

インテリアはアルカンターラ素材を贅沢に使用した点が最大の特徴です。電動調整＆ヒーター付きのシートは穴あきアルカンターラで仕上げられ、明るいトーンのバックレストや“氷のディテール”がアクセントとなっています。

ダッシュボード、センターコンソール、ドアパネルにもアルカンターラを採用。ステアリングホイールはレザー×アルカンターラのコンビで、コントラストステッチが加わり、手触りと質感の良さを強調します。

そのほか、発光ステッチ、専用ダッシュボードロゴ、アルミペダル／キックプレート、アンビエントライトなどが室内の特別感を高め、ワンランク上の質感を演出します。

スペチアーレのパワートレインはハイブリッドとBEV（電気自動車）の2種類を設定。

ハイブリッドは1.2リッター直列3気筒ターボエンジンにモーターを内蔵した6速e-DCTを組み合わせ、システム最高出力145馬力を発揮します。駆動方式はFFに加え、同じパワートレインを使用した4WD（Q4）もラインナップします。

BEVは最高出力156馬力・最大トルク270Nmのモーターに54kWhバッテリーを組み合わせたゼロエミッション仕様で、滑らかな加速と高い静粛性を実現します。

装備面では、180度リアビューカメラ、360度パーキングセンサー、ハンズフリーテールゲート、ワイヤレススマートフォンチャージャー、ブラインドスポット検出機能付き電動格納ミラーを標準装備。

さらに、自動防眩ルームミラー、6スピーカーオーディオ（前後USBポート付き）、「カーゴフレックスキット」など、日常ユースで便利な機能も充実しています。

オプションでは、アダプティブクルーズコントロールやレーンセンタリングを含むレベル2運転支援、マトリックスLEDヘッドライト、ナビゲーション（Q4は標準）をまとめた「テクノパック」を設定。そのほか、2トーンのバイトーンルーフ、パノラマサンルーフ、寒冷地向けヒーテッドフロントガラスなど多彩なカスタマイズも可能です。

※ ※ ※

アルファロメオ ジュニア スポルト スペチアーレは、アルカンターラをふんだんに使った上質な内装と、グロスブラック×シルバーを基調とした精悍なエクステリアが魅力の特別仕様車です。

ハイブリッドとEVという2種類の選択肢、そしてアルファロメオらしい“情熱的な走り”を併せ持つモデルとして、本国イタリアを中心に高い人気が期待されます。