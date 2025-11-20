メロン風味や和風など、個性いろいろ！ 今年のおすすめシュトーレン10選

クリスマスまで少しずつ楽しみながら食べるシュトーレン。東龍さんに聞いたおすすめをご紹介します。

クリスマスまで楽しみたいシュトーレン

ドイツの伝統的なスイーツパン、シュトーレン。ドライフルーツやナッツなどを生地に練り込み、表面には粉砂糖がまぶしてあるのが一般的です。ドイツではクリスマス前から少しづつ食べて楽しんでいます。日本でも定番となってきているシュトーレンですが、たくさんあって選べない方もいるのでは？ 今回はグルメジャーナリストの東龍さんにおすすめを教えていただきました！

1. アンダーズ 東京「シュトーレン」Sサイズ 1,800円

シュトーレン（Lサイズは4,000円）

東龍さん

ラム酒に漬け込んだ柚子や桃、シトラス系のドライフルーツがとてもさわやか。マジパンのしっとり感と抜群に調和しています。

2. 帝国ホテル 東京「シュトレン 小（長さ13cm）」 2,268円

シュトレン（小）

＜店舗情報＞◆ペストリーショップ住所 : 東京都港区虎ノ門1-23-4 アンダーズ東京 1FTEL : 03-6830-7765

東龍さん

約2カ月間洋酒にじっくり漬け込んだドライフルーツをふんだんに用いています。しっとりとした生地はバターの風味が豊かです。

3. ホテルメトロポリタン エドモント「和栗シュトレン」2,600円

和栗シュトレン

＜店舗情報＞◆帝国ホテル 東京住所 : 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル東京TEL : 03-3504-1111

東龍さん

茨城県産の和栗を贅沢に使用し、レモンピールと大納言あずきを合わせています。和栗の佳味を存分に引き出した一品です。

4. ホテルニューオータニ「新江戸シュトーレン」2,700円

新江戸シュトーレン

＜店舗情報＞◆パティスリーエドモント住所 : 東京都千代田区飯田橋3-10-8 ホテルメトロポリタンエドモント イーストウィング 1ＦTEL : 03-3237-7119

東龍

こしあん、青ヶ島の“ひんぎゃの塩”をきかせた黒蜜あんこ、和三盆糖を用いており、和菓子のような感覚。クルミがたっぷりで、よいアクセント。

5. オークラ東京「りんごとメープルのシュトーレン」3,000円

りんごとメープルのシュトーレン

＜店舗情報＞◆パティスリー SATSUKI住所 : 東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ東京 ロビィ階TEL : 03-3221-7252

東龍さん

さわやかな風味の辛口シードルとアマレットにしっかりと漬け込んだドライりんごに皮付きアーモンドをまとわせています。メープルはうっとりするような甘み。

6. ジャヌ東京「メープル シュトーレン」3,800円

メープル シュトーレン

＜店舗情報＞◆ジ・オークラ・トーキョー住所 : 東京都港区虎ノ門2-10-4TEL : 03-3582-0111

東龍さん

メープルスイーツコンテストで優勝したペストリーシェフの野口ゆきえ氏が手がけるシュトーレン。メープルの優しい香りに満たされていて、とても幸せな気分になります。

7. パレスホテル東京「メロン シュトーレン」4,200円

メロン シュトーレン

＜店舗情報＞◆ジャヌ パティスリー住所 : 東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京 1FTEL : 050-1809-5550

東龍さん

生地にメロン果汁を練り込み、ドライメロンやドライキウイなどのフルーツをリキュールに漬けて豊かな風味に。ほのかにフルーティーな香りです。

8. コンラッド東京「シュトーレン チャイ」4,300円

シュトーレン チャイ

＜店舗情報＞◆パレスホテル東京住所 : 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスホテル東京TEL : 03-3211-5211

東龍さん

本場ドイツのマジパンを使用した本格的なレシピに、アッサムやジンジャーを加えたチャイ風味に。スパイスやナッツの香りも心地よいです。

9. ザ・キャピトルホテル 東急「シュトーレン」4,752円

シュトーレン

＜店舗情報＞◆コンラッド東京住所 : 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディングTEL : 03-6388-8000

東龍さん

1年以上、ラム酒やブランデーに漬け込んだイタリア産ミックスフルーツやレーズンをたっぷり使用。焼き上げてから約4カ月熟成させて味わいを深めています。

10. 東京會舘「プレミアムシュトーレン」5,400円

プレミアムシュトーレン

＜店舗情報＞◆ザ・キャピトルホテル 東急住所 : 東京都千代田区永田町2-10-3TEL : 03-3503-0109

東龍さん

ドイツ産の粉砂糖プードルデコールを使用し、通常の2倍の量のくるみを練り込んでいます。焼き上げた後も、100日間低温熟成させたこだわりの一品です。

＜店舗情報＞◆東京會舘 丸の内本舘住所 : 東京都千代田区丸の内3-2-1TEL : 03-3215-2111

※価格はすべて税込です。

教えてくれた人

東龍

1976年台湾生まれ。テレビ東京「TVチャンピオン」で2002年と2007年に優勝。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛する。炎上事件から美食やトレンド、食のあり方や飲食店の課題まで、独自の切り口でわかりやすい記事を執筆。審査員や講演、プロデュースやコンサルタントも多数。

文：東龍、食べログマガジン編集部

写真：お店から

