浜辺美波、目黒蓮は想像の「50倍は忙しい」 撮影中の多忙ぶりに驚き「すぐに海外に行っちゃったり…」
俳優の浜辺美波、目黒蓮（Snow Man）が20日、都内で行われた映画『ほどなく、お別れです』完成報告会に登壇した。今作で初共演となる2人だが浜辺は目黒の印象について「忙しいんだろうなと思っていけど思ってた50倍は忙しい」と驚いた。
【写真】イケメンすぎ…白い歯を見せた笑顔を披露するSnow Man・目黒蓮
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
就職活動全敗の末に、葬儀会社「坂東会館」にインターンとして入社した新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二を目黒が演じる。
「みなさんと変わらない。みなさんも忙しい」と恐縮する目黒だが、浜辺は「変わります！深夜まで『まだダンスの振り入れが…』みたいな。このあと、まだ振り入れあるんだって。すぐに海外に行っちゃったり…ヨーロッパから帰って来る日が何日かあったんです」とその多忙ぶりを明かす。
海外でのショーの参加のために渡航することもあったという目黒だが浜辺は「時差ボケはあるんですか」と聞くと「時差ボケは…僕はあんまりないかもしれない」と回答。浜辺は「“気合”ですね。よく取材で気合って言葉をおっしゃるので」とうなずいた。
一方、目黒は浜辺について「浜辺さんの作品にかける思いとかが伝わってくる。本読みの段階でしっかり美空を作ってらっしゃって」と感心。目黒の納棺シーンの練習中も浜辺が本番と同じ位置に正座して見守っていたエピソードを明かすと「まさに美空だと思いましたしそういった姿勢がすばらしい方」と尊敬を語っていた。
このほか森田望智、鈴木浩介、永作博美、夏木マリ、三木孝浩監督が参加した。
