トッププロを指導…仲田健さんが推奨する「肩甲骨ストレッチ」

球速アップを目指す上で、肩甲骨の柔軟性は極めて重要なポイントだ。多くのトップアスリートをサポートしてきたストレングス＆コンディショニングコーチの仲田健さんは「肩甲骨は腕につながる関節。柔軟性を高めることが必要です」とし、効果的なストレッチを紹介している。

球速が上がらない原因は、肩甲骨の動きの制限にあることが少なくない。「肩甲骨は寄せたり広げたり上下させたり、可動性が大きい関節です。投球動作も直線ではなくひねりながら動かすので、肩甲骨を色々な方向に動かせると、パフォーマンス向上につながります」と仲田さんは説明する。

そこで、効果的なのが「肩甲骨ストレッチ」だ。やり方は四つん這いの状態から、肩甲骨を開いて丸める動作を繰り返す。呼吸も重要で「基本的には背中を丸める時に息を吐いて、肩甲骨を寄せる時に息を吸ってください」と説明する。

仲田さんは呼吸とストレッチの関係性を重視しており「呼吸は分からなくなるとどうしても止まってしまうので、呼吸をできるだけするようにしてください」と強調する。このストレッチを続けることで肩甲骨周辺の筋肉がほぐれ、腕の振りがスムーズになり球速アップにつながっていく。

このエクササイズはプロ野球選手も実践しており、毎日の練習前に取り入れることで投球フォーム改善につながる。自宅でもできるので、子どもが正しく行えているか保護者はチェックしてあげるとよいだろう。（First-Pitch編集部）