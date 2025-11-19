便利そうそうな家電やグッズをつい買いそろえてしまう人は少なくないのではないでしょうか。現在50代のインスタグラマー・みるくさんも、若い頃はよく便利アイテムを買いそろえていたものの、実際にはそれが家事の手間を増やしていたと気づいたそう。しかし、「50代になってから、本当に必要なものかしっかり考えて、購入するようになりました」と話します。今回は、そんなみるくさんが「思いきって手放してよかった」と感じた、3つのアイテムをご紹介します。

1：ずれるたびに敷き直す「玄関マット」

夫と子どもたちと暮らしていた頃は、玄関マットを敷いていました。

【写真】50代ひとり暮らしのリアルな「流し台」

子どもが靴を履くたびにマットをずらすので、ずれたマットを見るたび、ため息をつきながら元の位置に戻す日々。

玄関は「家の顔」なので、きちんとしておきたい、という気持ちもありつつ、毎回マットを整えるのが、小さなストレスとなっていました。

でも思いきってマットを敷くのをやめてからは、そのストレスからも解放されて、気持ちがラクになりました。

2：地味に収納スペースを食う、かさばる「スリッパ」

子どもの頃から、実家ではスリッパを履いていたため、結婚後も当たり前のようにスリッパを使っていました。

でも、家族が多いと、スリッパが部屋の前で散らかりがち、掃除をするときも、いちいちみんなのスリッパをよけながら掃除機をかけるのが面倒でした。

また、来客用のスリッパを収納しておくスペースも必要です。

今、ひとりで暮らしているマンションでは、無垢の床を素足で歩くのが心地よくて、スリッパの使用はやめることに。来客用のスリッパを収納する必要もなくなり、収納スペースも有効活用でき、快適になりました。

3：お手入れの手間がかかる「食洗機」

もうひとつやめたものは、食器洗浄機です。

以前は、5人家族で使う食器も多く、洗うのが大変だったので、食洗機を使っていました。食洗機の水アカやヌメリも気になって掃除するのですが、これが結構手間だったんです。

今住んでいるマンションにも、食洗機がありますが、私ひとりなので使っていません。今は、洗った食器をふきんの上にふせるスタイルにしています。

ふきんは毎回洗濯するので衛生的ですし、食器をしまってしまえばカウンター回りも広々として、見た目もスッキリ。

食洗機を掃除する手間も省け、とても気持ちいいです

ものを減らすと、暮らしはどんどんシンプルに

ものが減ると掃除も片付けもシンプルになり、面倒に感じることがなくなりました。「あって当然」と思っていたけれど、手放してみてわかったのは、「なくても大丈夫」だし、ない方が暮らしが身軽になって、心地よいということ。

もしかしたら、まだ気づいていないですが、何気なくつかっているもののなかにも、「なくても大丈夫」なものは意外とあるのかもしれません。

楽しみながら、減らしていこうと思っています。