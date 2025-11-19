乾燥する今の時季、アホ毛が気になることも。じつは年齢を重ねることで、よりアホ毛が目立ちやすくなり、老けてみる原因になってしまうんだとか。そこで、女性の髪に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さんに、アホ毛のなくし方をお聞きしました。50代の読者をモデルに、簡単にできる方法を2つ教えていただきます。

年齢を重ねると「アホ毛」が出やすくなる！

さとゆみ：最近、「アホ毛をどうすればいいか問題」について取材を受けたんですよ。

【写真】コームの正しい使い方

八木ちゃん：湿度が高いときは高いときでアホ毛が出やすいのですが、乾燥する季節になると、それはそれで、アホ毛、気になってきますよね。

さとゆみ：アホ毛って、意外と自分では気づかないんですよね。

この間の取材でも、取材してくださった方の髪をスマホで撮影してあげたのですが「え？ 私、こんなにアホ毛出てるとは思ってもいなかった」と、ショックを受けてらっしゃいました。

八木ちゃん：そうなんです。髪がエイジングしてくると、どうしても短い毛や細い毛、チリついた毛が増えるので、若いときよりもアホ毛が出やすくなっちゃうんですよね。

さとゆみ：そして、アホ毛があると、せっかくのヘアスタイルもすてきに見えないし。悩ましいところです。

八木ちゃん：アホ毛は簡単になくすことができるので、ぜひ毎日の習慣にしてほしいテクをご紹介させてください。

さとゆみ：ぜひ！

1：アホ毛用のアイテムを活用

八木ちゃん：おすすめの方法は2つ。いちばん簡単なのは、アホ毛用のアイテムを使うことですね。透明のマスカラみたいな商品が、最近はいろんなメーカーから出ていますから、これでアホ毛をおさえてください。

さとゆみ：これ、簡単。

八木ちゃん：メイク道具と一緒に持ち歩いて、出先でもささっと直せるところがいいですね。冬はマフラーの静電気などで、出先でも髪が乱れることがあるので、便利だと思います。

2：リングコームとスプレーでなでつける

さとゆみ：もう1つは？

八木ちゃん：連載で何度か紹介している、リングコームの柄を使う方法です。

さとゆみ：家にコームがある人は、こっちがらくちんかもですね。

八木ちゃん：リングコームの柄の部分にキープスプレーをふきかけて、その柄の部分でアホ毛をなでつけるイメージです。

さとゆみ：これ、撮影のときにいつも美容師さんがモデルさんにやっているやつですね。

八木ちゃん：そうです、そうです。これをやるだけで、髪が急にきれいに見えるんですよね。

さとゆみ：私はコームでやる派なので、いつもメイクポーチに折りたたみ式のコームと小さなケープが入っています。

八木ちゃん：クシ部分にスプレーをかけてクシをとおせばいいのでは？ と聞かれることもあるのですが、それをやると、クシをがしっと入れることになるので、ボリュームがつぶれたり、クシのあとがついてしまったりするんですよね。

なので、柄の部分でふんわりとおさえるのがポイントです。

さとゆみ：1分で終わるのに、見た目がはっきり変わるから、ぜひ習慣にしていただきたいですね。